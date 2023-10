A leitura de Hélio dos Anjos sobre o perfil do Voltaço

"O Volta Redonda joga trocando passes no campo do adversário. O nosso time (Paysandu) é mais vertical". Com essa leitura, Hélio dos Anjos chamou atenção para grande virtude ofensiva do VR, mas destacou a objetividade do Papão na busca do gol. Essas características das duas equipes e a conjuntura do jogo, que obriga o Voltaço a ser arrojado, indicam um Paysandu reativo, pelo menos nos primeiros 30 minutos.

Podendo até perder por um gol, nada mais coerente que o Papão priorizar a consistência defensiva para a iminente pressão do adversário, e explorar a verticalidade em contra-ataques. Obviamente, com posse de bola o Papão tem que tomar iniciativas e se impor nas ações ofensivas.

Por tudo o que está em disputa e pela alta carga de tensão, fundamental é minimizar os erros. Jogo para máxima concentração nas funções!

Remo: missão de tornar o ambiente mais profissional

A gestão Fábio Bentes termina com altos créditos pelo saneamento e reestruturação do clube, mas em baixa cotação no futebol por não ter fomentado no Baenão a mentalidade profissional que deveria. Pelo contrário, permitiu condutas incompatíveis de comandantes e comandados.

Tornar o ambiente do futebol azulino mais profissional é missão para a próxima gestão. Fiquemos atentos ao que dirão os candidatos sobre estratégias nesse propósito, se é que terão algo a apresentar nesse sentido.

BAIXINHAS

* Jogo Volta Redonda x Paysandu, em alta rotação, vai desafiar limites físicos. Jogo desenhado para máximo esforço. Por isso, qualquer expulsão pode ser decisiva. A coluna chama atenção porque o nervosismo natural de um jogo tão decisivo sugere excessos nos choques e nas reclamações.

* Lateral Wellington Silva, ex-Remo, faz amanhã o 33° jogo dele na temporada pelo Volta Redonda. Ano passado foram 27. Aos 35 anos, ele está "voando". No Remo, Wellington Silva fez 6 jogos em 2020 e 33 em 2021. Foi liberado por causa de frequentes lesões.

* Gol de Pipico (Botafogo/PB) contra o Volta Redonda no último minuto pode ser decisivo para o acesso do Papão. Graças a Pipico o Papão tem a vantagem de poder perder até por um gol. Justamente ele que foi pífio e irritante com a camisa bicolor, ano passado.

* Departamento de Fisiologia está levantando dados físicos de todos os atletas sub 20 do Remo, na proposta de desenvolvê-los apropriadamente. É bem o caso de Kanu, que vem sendo trabalhado há mais tempo e começa a dar sinais de melhora no arranque e na estabilidade.

* Curiosamente, o Paysandu terá amanhã a mesma vantagem que teve contra o Macaé, 2012, na decisão de acesso à Série B. Naquela decisão funcionou. O Papão perdeu por 3 x 2 e subiu, porque havia ganhado em Belém por 2 x 0.

* A diferença, desta vez, é que se perder por mais de um gol, o Paysandu ainda poderá subir, se o Botafogo derrotar o Amazonas em Manaus. Claro que não vai faltar estímulo externo ao eliminado time paraibano. Quem tem dúvida?

* Jurídico do Remo com a missão de reduzir a pena imposta pelo STJD ao atleta Paulinho Curuá: cinco jogos de suspensão em competições da CBF. Recurso já sendo providenciado. Curuá foi expulso do jogo contra o Altos por agredir um adversário.

* Uma vitória de cada e cinco empates. Retrospecto dos confrontos Volta Redonda x Paysandu. Amanhã, vai sair faísca no "tira cisma" que vale R$ 2 milhões em prêmio para os bicolores.

* Canaã vai decidir acesso ao Parazão 2024 com Parauapebas ou São Raimundo. Amanhã, Capitão Poço e Santa Rosa decidem quem disputa a outra vaga com Santos ou Sport Belém. Ambiente de revolta em Capitão Poço pelos portões fechados, amanhã.