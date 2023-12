A importância do perfil físico nas contratações de Leão e Papão

Em seus estudos, o fisiologista Erick Cavalcante, do Remo, desenvolveu uma tese que jogadores importados confirmam ano a ano no futebol paraense. Como o nosso clima associa forte calor a alta umidade no ar, o jogo intenso provoca rápida e elevada perda de peso. Por isso, os mais magros (atletas com menor reserva de energia) logo perdem a resistência e fracassam; a menos que, com tempo, consigam plena adaptação.

Com base na tese ou não, Remo e Paysandu estão contratando atletas de perfil apropriado para a região, com aparente capacidade física para resistir aos desgastes que o nosso clima impõe.

Observando exemplos

Busque na memória jogadores magros, vindos de regiões frias, que tiveram sucesso em Belém. Agora, observa o perfil físico dos bem sucedidos, como Chico Espina, Cabinho, Dadinho, Cacaio, Vandick, Robgol, Fábio Oliveira, Robinho (Remo), Alex Oliveira, Cassiano, Eduardo Ramos, Bergson, Nícolas, Edno, Sandro... Exceções: Pagany, Lecheva, José Aldo...

Nas recentes contratações, Hyuri e Leandro no Papão e Ytalo no Papão exemplificam bem o biotipo apropriado para resistência física. Isso não garante, mas ajuda muito para o sucesso técnico em campo. Outro fator determinante é a responsabilidade na conduta extra-campo, que, certamente, tem sido prioridade nos critérios de avaliação para contratação.

BAIXINHAS

* Na questão tática, de modelo de jogo e características dos contratados, é fácil deduzir que Ricardo Catalá e Hélio dos Anjos planejaram o mesmo perfil. O Remo priorizando a consistência defensiva e objetividade nas ações de ataque.

* O Paysandu constrói a identidade do time de imposição física, de jogo simples e objetivo, com armas decisivas no jogo aéreo, a partir das bolas paradas, bem ao modo Hélio dos Anjos. Time com a força do espírito coletivo!

* Vejamos como vão responder nas primeiras rodadas do Parazão os atletas que estão voltando do exterior: Carlão, Lucas Maia, Geferson, Val Soares, Gabriel Bispo, Leandro. Talvez sintam mais que os outros o processo de adaptação.

* No pós-acesso do Paysandu, Hélio dos Anjos foi procurado pelo Sport Recife e pelo Juventude, mas já com contratado renovado no Papão e projeto bem encaminhado para a próxima temporada. Hoje à tarde ele recebe parte do elenco na Curuzu.

* Leleu, atacante, 30 anos, contratado pelo Castanhal, é um daqueles talentos que não passaram de promessa. Surgiu no Atlético Mineiro jogando com Ronaldinho Gaúcho, mas não decolou.

* Em 2015, Leleu participou de quatro jogos do Paysandu. Nos últimos seis anos fez apenas 50 jogos, no Japão, no Icasa e no Atlético Catarinense. Não deixa de ser uma esperança para o Japiim.

* Título do futebol feminino (tricampeonato estadual), conquistado ontem pelo Remo, festejado pelos azulinos como sinal de uma era gloriosa na gestão de Antônio Carlos Teixeira.