Rodada decisiva da Liga Brasileira de Free Fire começa neste sábado

Acontece neste fim de semana, dias 17 e 18 de outubro, a rodada decisiva da 3ª Etapa da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) Série A. As 18 equipes que integram a elite do Free Fire no Brasil lutam por uma das doze vagas para a Final, marcada para 31 de outubro e 1º de novembro. A premiação total da LBFF é de R$ 100 mil.

Realizada totalmente online e com transmissão no YouTube e no serviço BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena, a 3ª Etapa da LBFF teve momentos de altos e baixos para equipes conhecidas do cenário. Confira alguns deles:

Rumo às Finais

Estreante da Série A, o Santos HotForex é o atual líder da classificação geral, e já está há 4 semanas no 1º lugar. A equipe, que veio da Série B, conta com 1.236 pontos, em 66 quedas e soma 7 Booyahs!. O "Peixe" também é líder em abates até o momento, com 276 eliminações, sendo a maioria no mapa Bermuda.

Outra equipe vinda da Série B e que está pouco atrás do Santos, é a SS E-Sports, que ocupa o 3º lugar da classificação geral. O time divide com a Black Dragons a dianteira da quantidade de Booyahs: são 12 para cada. A SS E-Sports fez substituições pontuais da Série C até a A e entrou bem no torneio. Uma das armas secretas da equipe, o atleta Cauan, é líder em abates, com 101 eliminações na 3ª etapa.

Campeã da C.O.P.A. Free Fire, a Black Dragons evoluiu muito nesta etapa da LBFF e hoje está em 2º na classificação geral, desbancando até o Flamengo B4, que se destacou por diversas rodadas. O time dos Dragões se manteve agressivo e estratégico desde o início da Etapa, impulsionado pelos atletas PedroRS e o OTremBb, com 81 e 70 abates, respectivamente.

Na 4ª posição da classificação, o Flamengo B4 possui conquistas marcantes desta Etapa da competição: Maior Pontuação em uma Rodada (179 na Rodada 4), Mais Abates em uma Rodada (47 na Rodada 4), Maior Pontuação em uma Queda (54) e Mais Abates em uma Queda (17).

Outros times que ganharam força nas últimas rodadas e subiram posições incluem Corinthians, GOD eSports e Cruzeiro, este que, com a dupla Cebolinha e Nativa, figurou sempre entre as primeiras posições do ranking.

Equipes para ficar de olho

Embora com elenco experiente, a LOUD não se manteve bem na classificação geral da 3ª Etapa da LBFF. Na 9ª posição do ranking, a equipe precisa apresentar um bom desempenho daqui pra frente para se garantir entre as doze primeiras.

Diferente do que aconteceu na C.O.P.A. Free Fire, a INTZ não manteve o mesmo bom ritmo na LBFF e caiu nas posições de abates, somando 150 eliminações, além de ter apenas dois Booyahs na competição. Junto com a NewX Gaming, a INTZ corre o risco de rebaixamento para a série B na próxima Etapa.

Outras equipes para ficar de olho nas próximas rodadas incluem: Vivo Keyd, que conta com um elenco novo nesta Etapa e sem experiência anterior na LBFF, e Los Grandes, que no começo da Etapa esteve mais pra baixo na tabela, mas vem melhorando.

Foco no competitivo

Além das transmissões da 3ª Etapa da LBFF Série A, às 13h, aos sábados e domingos, quem assiste pela BOOYAH! tem à disposição o Esquenta LBFF, programa pré-transmissão que conta com convidados especiais para falar da expectativa das partidas 30 minutos antes.

Todos os domingos, depois das partidas, também acontece o programa Sétima Queda, apresentado pelos casters da LBFF, que conversam a respeito do desempenho das equipes e pontos altos do fim de semana.

