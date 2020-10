Remo E-Sports apresenta o seu primeiro uniforme oficial

Nesta quinta-feira (22) o Remo E-Sports, divisão de esportes eletrônicos do Clube do Remo apresentou por meio das redes sociais a primeira edição do seu uniforme oficial que já se encontra disponível ao público na loja sede nação azul pelo valor de R$ 100,00. Produzido pela fabricante italiana Kappa em tecido poliéster o modelo Jenner possui gola canelada e apresenta uma estampa personalizada em tonalidade azul escuro que foi redesenhada para a inclusão do brasão oficial e da hashtag #goremo.

Atualmente o Remo E-Sports conta apenas com line-ups no cenário competitivo de Free Fire, entretanto a divisão já tem planos para iniciar em outras modalidades que devem ser divulgadas em breve.

(Divulgação)

A equipe é representada pelos cyber atletas:

- Gabriel Leite (Coach)

- Welisson Sena/ CR WELL (Capitão)

- Cauã Takemassa/ CR CAUÃ

- Lucas Boldrin/ CR FANTASMA7

- João Paulo Ferreira/ CR JP

- Elson Xavier/ CR REYZER

- Luiz Carlos Lopes/ CR ALUCARD

GG:

LOUD conquista mais de 10 milhões de inscritos no Youtube. A organização que é um verdadeiro sucesso de público e engajamento nas redes sociais comemorou o resultado nesta quinta-feira (23).

Valorant deve contar com um servidor de testes em breve.

De acordo com o divulgado pela desenvolvedora Riot Games, o jogo receberá um servidor em formato PBE ainda no primeiro trimestre de 2021. Com isto os jogadores terão a oportunidade de testar novidades antes delas serem adicionadas oficialmente.

LAG:

Alex Hutchtinson, diretor do serviço Google Stadia causou polêmica ao dizer que streamers deveriam pagar para poder transmitir jogos na internet. O tuíte divulgado pelo executivo pegou muito mal, gerando inúmeras críticas na rede social.