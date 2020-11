Marambaia eSports representa o Pará na grande final da competição Taça das Favelas

A seletiva nacional da Taça das Favelas Free Fire que foi realizada neste último final de semana já definiu as 12 equipes que estão classificadas para disputar a grande final no dia 5 de dezembro. A competição é fruto de uma parceria entre as empresas Garena, Central Única das Favelas (CUFA) e Grupo Globo.

Na sexta-feira (13), o Grupo A terminou com Taquari (Tocantins), Favela Industrial (Sergipe), Cidade Nova (Amazonas) e Juacity (Ceará) conseguindo as quatro primeiras vagas. No sábado (14), já pelo Grupo B, Jardim São Paulo (Pernambuco), Jardim Florianópolis (Mato Grosso), Tapuitapera (Maranhão) e Marambaia (Pará) garantiram a classificação.

Durante o domingo (15), último dia das Seletivas Nacionais, foi a vez de Divinéia (Paraná), Santa Rita (Rio Grande do Sul), Baixada (Rondônia) e Complexo Jardim Elba (São Paulo) avançarem pelo Grupo C.





A equipe paraense Marambaia eSports é composta pelos jogadores:

- Danilo Melo (@d4n_jgs)

- João Pedro (@joak_ff)

- Lailson Paiva (@laionx.ff)

- Carlos Germano (@cgzinn_ffx)

- Rafael Broeschaldt (@rb777_ff)

As Seletivas Estaduais da primeira edição da Taça das Favelas no Free Fire reuniu 26 estados + Distrito Federal e contou com 1064 times de mais de 1000 favelas de todo o país. Foram ao todo 5.936 jogadores inscritos na competição.

Na seletiva nacional, a disputa seguiu um formato parecido com o que temos na Liga Brasileira de Free Fire (LBFF). As 36 melhores equipes das classificatórias foram divididas em três grupos, com 12 times cada e ao final os quatro melhores de cada grupo avançaram para as finais.

A definição de cada grupo aconteceu em um único dia, com seis quedas alternadas nos mapas Purgatório, Bermuda e Kalahari. O sistema de pontos por queda foi o mesmo utilizado na LBFF.

(Divulgação)

Com patrocínio da 3 Corações, a grande final da Taça das Favelas Free Fire acontece no dia 5 de dezembro, com transmissão ao vivo no YouTube, no serviço de streaming BOOYAH! e pelo canal SporTV 3. A premiação total é de R$ 30 mil, sendo R$ 15 mil para o primeiro colocado, R$ 10 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro.

