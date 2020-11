Chegou a vez do Free Fire Continental Series

Com a chegada de novembro a tropa já se prepara pra conferir as disputas da aguardada Free Fire Continental Series (FFCS), que é organizada pela Garena e será a principal competição internacional do título neste ano. Serão três séries distintas: Americas Series, EMEA Series e Asia Series, cada uma reunindo as melhores equipes de suas respectivas regiões.

A Americas Series contará com times e jogadores de Brasil e América Latina, enquanto a Asia Series compreende Taipé Chinês, Índia, Indonésia, Malásia, Filipinas, Camboja, Tailândia, Vietnã e outros mercados da região. Por fim, o EMEA Series reúne Europa, Rússia, Oriente Médio e Norte da África (MENA).

Cada divisão terá premiação total de US$ 300 mil, fazendo com que o prêmio combinado da FFCS seja de US$ 900 mil. Para ganhar, as equipes precisarão passar por duas fases: os Play-ins e, em seguida, as Grandes Finais.

As equipes que terminarem entre o 1º e o 4º lugar nas finais da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) e Free Fire League (campeonato LATAM) têm vagas garantidas na Americas Series, divisão da Final do FFCS. As outras seis equipes do Brasil jogarão nos Play-ins, em 21 de novembro, contra outros seis times de LATAM para tentar as quatro vagas restantes para as finais.

Tanto para os Play-ins quanto para as Finais, serão seis quedas na seguinte ordem: Bermuda, Purgatório, Kalahari, Bermuda, Purgatório, Kalahari. Ambos Play-ins e Finais serão Fases de Pontos, sendo computados dois pontos por abate e pontos por classificação na queda, variando de 20 a 0, dependendo da classificação da tabela.

Cronograma

Cada etapa do torneio acontece simultaneamente no mesmo fim de semana. Para todas as três séries, os Play-Ins rolam em 21 e 22 de novembro, e as Finais em 28 e 29 de novembro.

Formato Competitivo

Todas as três séries seguirão o mesmo formato competitivo em ambas as fases do torneio. As equipes se enfrentam ao longo de seis quedas, em três mapas: Bermuda, Purgatório e Kalahari, com pontos atribuídos com base na classificação da rodada e no número de abates.

Mais detalhes sobre a FFCS, incluindo lineups finais e programações de transmissão, serão divulgadas pela organizadora dentro das próximas semanas.

