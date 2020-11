Hard é bom, mas Soft é melhor ainda...

Antes que me interpretem mal, o título se refere as Skills (habilidades/competências) cada vez mais solicitadas no mercado de trabalho. E por que, “logo de cara”, demonstrei minha preferência pelas Soft Skills? Não, não é porque as Hard Skills sejam menos importantes, mas porque acredito que habilidades comportamentais (que é o que rege as Soft Skills) podem gerar mais resultados do que somente ter a habilidade técnica (Hard Skill).

O fato é que o mundo avançou e avança todos os dias e com a inovação tecnológica, faz-se cada vez mais necessário o fator humano como componente primordial nas relações de trabalho e interpessoais. E isso só é possível quando se tem domínio de habilidades como resiliência, comunicação eficaz, ética, empatia, espírito de equipe, entre outras características que compõem as competências que fazem parte do que denominamos de Soft Skills.

Apesar de serem habilidades subjetivas, ou seja, mais difícil de serem mensuradas, pesquisas apontam que 77% das empresas estão buscando por profissionais que lidam melhor com suas emoções.

Portanto, isso só reforça aquilo que acredito: um profissional gera muito mais valor para a empresa, para si e para o outro quando, ao contribuir com sua habilidade técnica, traz também na bagagem a sua inteligência emocional bem desenvolvida.

Pensem nisso e até a próxima!