Foto de biquíni no Instagram pode?

Costumo dizer que você pode o que você quiser. O perfil é seu. Mas, também costumo lembrar que nesse universo “on line" cada post nosso gera uma percepção no outro.

Então, vamos partir do pressuposto de que você decidiu trabalhar sua marca pessoal e sua comunicação no intuito de fortalecer seu posicionamento profissional.

Eis que vem a pergunta-chave que será a base que vai nortear suas ações:

• Como você quer ser percebido?

Lembrando mais uma vez que estou falando aqui de quem já tornou seu perfil público e quer trabalhar sua marca pessoal de uma forma mais profissional .

Longe de mim querer ditar regras do que pode ou o que não pode, muito menos fomentar discursos feministas (ou pseudo-feministas) porque isso nem cabe aqui. Mas, dependendo da área que você atua, o excesso de fotos de biquínis, fotos sensuais, fotos em baladas, fotos com bebidas alcoólicas, vai sim recair na forma como o outro te percebe.

E veja bem: eu falei EXCESSO e não que você não pode.

O fato é que a gente acha que sabe o que as pessoas pensam da gente, mas é aí que cometemos alguns vacilos. É aí que mora o autoengano. É aí que mora a dissonância entre o que acho que sou e a maneira que minha audiência me percebe.

Portanto, corrigir os sinais que emitimos diminui a distância entre o que eu quero daquilo que estou transmitindo.

E um desses sinais pode sim ser a forma como me exponho on e off line .

E por favor, isso passa longe de ser um artigo machista, isso é branding pessoal.

Mergulhe nesse processo e sua marca pessoal e profissional agradecem!

Até a próxima!