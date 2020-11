Como anda seu repertório?

Durante muito tempo na minha vida eu só consumia o que eu gostava ou estava habituada. E saibam: existe uma linha tênue entre o hábito e o gostar. Não à toa, estudos já comprovaram que 21 dias de um hábito leva você a gostar de praticá-lo.

Já testaram isso? Eu já.

Pois bem, parafraseando Rita Lee: “Um certo dia resolvi mudar e fazer tudo (quase tudo rs) que eu queria fazer"...e percebi a necessidade de sair do meu universo particular para fazer um carinho na minha criatividade que andava tão quietinha e acomodada.

E sim, digo por experiência própria, que ela me agradeceu e passou a fluir muito mais.

O fato é que se abrir a novas experiências, seja experimentando um prato novo, seja lendo um autor que não conhecia (mas que foi super bem indicado!), ou mesmo assistindo aquela série que você nunca imaginava maratonar, tira o nosso cérebro do comumente “confortável” e ativa novas sinapses cerebrais.

É neuromarketing na prática. E, em se tratando dessa especialidade do marketing , pode consumir sem moderação rs.

Além disso, procure observar as pessoas sem o olha crítico do pré-conceito e aprenda com elas...aprenda nem que seja a não ser como elas...mas, isso é papo para um próximo encontro nosso aqui.

Na coluna de hoje aconselho que aproveitem o final de semana para construir repertório. Olhar atento , ouvidos abertos e sorriso no rosto!

Até a próxima!