Todos somos uma marca, conscientes disso ou não, e como tal estamos sempre emitindo sinais e gerando uma percepção no outro. Daí, a importância de praticarmos o exercício da AUTOPERCEPÇÃO sempre e analisarmos se os sinais que emitimos, on & off line, estão de acordo com a forma como gostaríamos de ser percebidos.

Vale lembrar: a forma como você quer ser percebido(a) começa no off line (seu jeito, seus valores, sua forma de falar, seu posicionamento, seu agir, etc) e depois recortes desses aspectos são levados para o digital e trabalhados pra gerar conexão e fortalecer sua marca pessoal naquilo que chamamos de identidade virtual.

E o que as férias tem a ver com isso?

Pois é, devo te lembrar que você tira férias, sua marca pessoal não, portanto, toda intencionalidade que precede as suas ações no digital - e fora dele - devem ser congruentes com o seu propósito e com a forma como quer ser percebido.

Temos vários exemplos, no mundo dos famosos, de marcas pessoais arranhadas por excessos em momentos de lazer, de férias, de festas, de diversão. E, como sabemos, gestão de crise de imagem é um processo demorado e que, algumas vezes, pode nem ter solução. Então, melhor evitar né?

Arrume a sua mala e não esqueça o bom senso.

Feito isso, boas férias!

Até a próxima.