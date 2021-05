Quem não é visto, não é lembrado: é isso mesmo?

Sim, acho até que essa máxima já nasceu trabalhada na atemporalidade. Porém, há os que questionam: “e como ser visto em tempos de pandemia?”

Simples (pra alguns, infelizmente, complexo pra outros), MARCANDO PRESENÇA NAS REDES SOCIAIS.

Todos somos uma marca, conscientes disso ou não, e nossa marca pessoal acontece ON e OFF LINE, certo?

Dentro desse contexto, uma vez que estamos mais recolhidos e sem aqueles eventos pra fazer networking, fica claro o poder de nossa identidade digital (o nosso RG no mundo virtual) que foi potencializado com a pandemia. Portanto, não dá mais pra ignorar esse chamado pra esse mundo paralelo que é uma extensão da nossa “real life” com recortes de nosso cotidiano.

Só que, eu acredito que mais importante do que estar presente nas redes sociais é estar presente com intencionalidade, com algo a comunicar, com propósito, com a sua história lapidada pra somar, agregar e comunicar aquilo que você quer.

Não dá pra fazer de qualquer jeito e isso não tem nada a ver com layout, paleta de cores, feed organizadinho. Mas, com a sua mensagem.

A sua história é única e marca pessoal é trazer a tona isso e deixar o mundo conhecer.

Quem não é visto, não é lembrado, contratado, convidado...

Pense nisso!