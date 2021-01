Pausa que a criatividade agradece!

Não importa se o teu trabalho te exige mais mentalmente ou fisicamente, a pausa é um descanso essencial para corpo e mente. Parece óbvio né? E é....mas, costumo dizer que “o óbvio precisa ser dito" tamanha falta de importância que muitas vezes damos pra obviedade de coisas que caem no esquecimento e nos prejudica.

Por que você acha que gigantes do mercado de TI disponibilizam salas de convivência e jogos?!? Tendência que foi adquirida por várias empresas de outros segmentos.

Ele fazem isso porque são bonzinhos?!? Sabemos que não, fazem isso porque querem seus colaboradores mais produtivos e criativos.

E tá tudo ok se o seu local de trabalho não tem esses espaços. A copa, aquela que você usa pra tomar aquele cafezinho delícia, funciona e contribui também.

E sabe porque?

Porque a neurociência explica que o corpo humano funciona por padrões cíclicos que orientam nossas necessidades básicas como fome e sono. Daí fazemos pausas para supri-los não é verdade? Da mesma forma temos que encarar a mente. Pausas estratégicas são essenciais para alimenta-la.

Porém, é importante reiterar: a pausa só é criativa se você se desliga totalmente do trabalho. De nada adianta pausar se você (nos seus 15 minutos ou alguns dias) continua conectado com e-mails e “pepinos" do trabalho. É pra ficar off para o trabalho e on para o descanso.

E não, não estou dizendo que é pra você ficar off line das suas redes sociais e de todos os apps que você adora (quem dera você conseguisse esse detox digital, eu não consigo e assumo!). Mas, desconecte-se do trabalho...verá que na volta do cafezinho ou das férias, sua criatividade flui com todo gás!

Funciona pra mim, espero e desejo que funcione pra vocês!

Portanto, voltei da minha pausa merecida de final e início de ano e toda semana vamos bater nosso ponto aqui novamente.

Beijo no coração!