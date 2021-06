Estamos todos cansados, sobrecarregados, pressionados, inseguros, exercitando a aceitação (muitas vezes sem sucesso) e você (que também está se sentindo assim)está louco pra vender algo pra nós, não é mesmo?!? Agoniado e ansioso pra que isso aconteça, eu sei.

Mas, o fato é que todo mundo está vendendo alguma coisa na internet (e fora dela): seja serviço, produto ou sua imagem (nesse caso, conscientes ou não). E daí todo mundo quer o mesmo que você: VENDER.

Então, se estamos todos na mesma tempestade, por mais que seja em barcos diferentes, como VENDER???

Não estou aqui pra dar técnica de vendas, visto que essa nem é minha especialidade. Mas, quero falar sobre SENTIR. E isso tem tudo a ver com o Branding Pessoal, processo que acredito, que me especializei e que venho me aprofundando.

Tudo que temos visto (dito por alguns expert em vendas) sobre adotar uma comunicação mais humanizada pra gerar conexão, mostrar o rosto por trás da marca pra humanizar o perfil, contar história (stotytelling), entre outras coisas, tem a ver com o BRANDING PESSOAL, porque ele proporciona justamente tudo isso quando você passa a se enxergar como marca e entende que precisa gerencia-la com intencionalidade.

Então, hoje eu acredito que a venda acontece muito por uma pessoalidade que gera conexão e afinidade. Não estou querendo romantizar a coisa, mas o significado do que você vende deve estar presente de alguma forma naquilo que você oferece.

Então, o que você vende além do que você vende? Isso está claro para seu consumidor?

Lembra lá do primeiro parágrafo que falei do consumidor cansado? Pois é, esse consumidor quer facilidade e simplicidade. Algo que resolva sua vida.

Se a solução que você vende, em serviço ou produto, quando apresentada à ele faz com que entre em contato com emoções positivas e ainda resolve, a possibilidade de venda é bem maior.

Então, meu conselho (se é que posso chamar assim) é: GERE EMOÇÃO ATRAVÉS DA SUA MARCA PESSOAL e adquira meio caminho andado pra vender além de vender.

Até a próxima!