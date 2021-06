Gere emoção através da audição

O branding sensorial é um recurso, dentro do branding pessoal, pra você gerar conexão emocional com seu cliente através dos 5 sentidos. Hoje, quero falar da AUDIÇÃO dentro desse processo.

Já sabemos que “TUDO COMUNICA”, então já parou pra pensar o quão importante é a SUA VOZ nesse aspecto?

A entonação, a intensidade, a velocidade...todos esses elementos geram uma percepção no outro, por isso a importância de estarmos atentos a como usamos a nossa voz.

Porém, quando se trata da audição não estamos limitados somente a VOZ, temos outro aspecto que também fala por nós: a nossa playlist.

Isso mesmo, as músicas que escolhemos ouvir, seja em nosso escritório, seja postada em nossas redes sociais, também comunicam nossos gostos e “mood do dia”.

Tem até profissional faturando com isso, sabia?

Alguns dj’s já se especializaram em branding sensorial e estão montando playlist para marcas corporativas e marcas pessoais.

Importante lembrar que mais importante do fazer uma playlist só com as músicas que você gosta de ouvir, é parar pra pensar: que emoção você quer gerar? Quais músicas vão trazer as sensações que você quer passar como marca?

Pense nisso e observe sua voz e sua playlist!