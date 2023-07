As contas do Clube do Remo

No Baenão, a pretensão inicial para as próximas duas rodadas é vencer o Operário-PR na segunda-feira (10) e um empate contra o Paysandu na próxima rodada, não seria tão ruim. Na média, quem gostaria desses dois resultados seria o treinador Catalá, que segue com a marca de ainda não ter perdido comandando o Clube do Remo. Já afirmamos aqui nesse espaço que, caso não venha a classificação, essa invencibilidade é inútil. Não tem outra interpretação, não.

Hélio está cômodo

Recebendo o que costuma receber, esse novo momento do Hélio dos Anjos no Paysandu possui a proteção de ter como desculpa o péssimo momento da diretoria e os absurdos feitos pela direção na montagem da equipe. Mas o Hélio, claramente, não quer ter a mancha de um rebaixamento comandando o Paysandu. De uma forma ou de outra, a vinda do treinador significa, para muitos dentro e fora da Curuzu, a certeza que cair o time não vai. Eu também acredito.

Saída inesperada

Sem ninguém esperar, o técnico Mathaus, do Águia, na realidade, ex-técnico, anunciou nas suas redes sociais que não seria mais treinador do Águia, ainda se oferecendo para ficar até o próximo jogo. Até o momento, a diretoria não se pronunciou se fez algo que o treinador não concordou, mas ficou claro que o ar respirado pelo treinador e a direção estava poluído. Nada que no Parazão de 2024 o treinador não retorne. Já vimos esse filme muitas vezes por esses lados.

Apito final.

Não é possível acreditar que o Fábio Bentes não vá tentar mais um mandato. Ao fechar patrocínio por mais de um ano, renovar o Curuá por três anos e lançar projeto para mexer no CT, não há corrida que o presidente não vá tentar.

É muito claro que o Remo é um clube, hoje, bem mais fácil de administrar. Não deixamos de acreditar que vai ter uma fila de quem queira a cadeira de presidente. Aí será o momento de saber quem ama o clube ou o poder que dá.

No Paysandu, o que está bem claro, dinheiro não falta para pagar em dia, contratar e indenizar jogadores. O caixa é só o bolso do presidente, que enquanto for presidente, tem credencial no seu mercado profissional para fazer dinheiro.