Documentários e cinebiografias são destaques da semana; veja os destaques no Netflix

Alguns filmes disponíveis nos canais streaming merecem atenção do cinemaníaco que, muitas vezes, não consegue acompanhar e se informar sobre tantas opções que surgem nos catálogos. Esta semana indicarei produções de diversos gêneros como documentários (Só o Céu como Testemunha e O Barato da Iacanga) e filmes baseados em personagens reais (Seberg contra Todos e Judy: Muito além do Arco-Íris).

Boas sessões! Previna-se! Use máscara!

Netflix

Só o Céu Como testemunha de Michael Epstein - Com entrevistas e cenas inéditas, este documentário mostra a história da gravação do disco “Imagine”', álbum icônico de John Lennon e Yoko Ono, lançado em 1971. Ótimo trabalho que mostra importantes informações e opiniões sobre a gravação e contexto histórico do excelente trabalho de Lennon que marcou sua carreira e o rock and roll.

O Tigre Branco de Ramin Bahrani - O filme mostra a história de um ambicioso motorista indiano que usa toda a sua intelig}ência para escapar da pobreza e se libertar de sua vida de servidão a patrões ricos. Baseado no best-seller do New York Times.

O Barato de Iacanga de Thiago Mattar - O lendário Festival de Águas Claras ao ar livre de música brasileira, nos anos 1970, ficou conhecido como o Woodstock do Brasil. Com entrevistas e imagens de arquivo de shows históricos e bastidores, o documentário recorda a trajetória que tornou o festival um símbolo da contra cultura no país.

Amazon Prime Vídeo

Inimigos Públicos de Michael Mann - A prisão do criminoso John Dillinger é obsessão do presidente J. Edgar Hoover que, disposto a tudo para fortalecer o FBI, coloca Dillinger como o inimigo público número um. Ótimo filme do mesmo diretor de Colateral e O Informante.

The Captive de Atom Egoyan - Um homem vive desespero e fúria quando descobre que sua filha foi sequestrada. Oito anos depois da tragédia, uma nova pista aparece e surge esperança de que a jovem ainda esteja viva.



A Garota Desconhecida de Jean-Pierre e Luc Dardenne - Uma médica dedicada fica abalada ao saber sobre o falecimento de uma jovem que procurou a clínica em que trabalha, mas não conseguiu atendimento por ter chegado uma hora após o horário de encerramento. Querendo saber mais sobre esta jovem, ela passa a realizar uma investigação pessoal em busca de sua identidade. Os irmãos Dardenne são excelente referência de qualidade. Gosto muito de todos os filmes realizados por eles como O Garoto de Bicicleta e Dois Dias, Uma Noite.



Telecine

Seberg contra todos de Benedict Andrews - Filme sobre a vida da atriz Jean Seberg que no auge de sua fama se envolve com o movimento dos Panteras Negras e é vigiada pelo FBI. Boa atuação de Kristen Stewart.

Judy: Muito além do Arco Íris de Rupert Goold - Filme sobre a vida da atriz e cantora Judy Garland que realizou diversos clássicos do cinema americano como “O Mágico de Oz” (1939). Vencedor do Oscar de melhor atriz para Renée Zellweger.