Os sentidos dos gatos, dicas de como dar petiscos e o medo de passear

A VISÃO E A AUDIÇÃO FELINA

Um gato tem uma visão binocular, que lhe permite enxergar em três dimensões e avaliar com precisão as distâncias. Ele tem uma boa visão noturna e suas pupilas se dilatam de acordo com a intensidade da luz. Na parte posterior da retina encontra-se um órgão, o tapetum, que reflete a luz e a envia novamente para a retina. O gato não vê todas as cores, ele distingue o azul claro e o verde. A audição do gato é superior à do homem. Entretanto ele não é capaz de diferenciar dois sons que vêm da mesma direção.

DICAS DE COMO DAR PETISCOS

- Confira na embalagem se o petisco é recomendado para filhotes ou para adultos.

- Siga as recomendações do fabricante quanto à quantidade ideal que deve ser dada por dia.

- Respeite o peso e o metabolismo do seu pet. Para um yorkshire, um biscoito inteiro, por exemplo, pode tirar o apetite. Para animais de até 5 quilos o ideal é dar só meio petisco.

- Se o pet passar a comer menos ração por causa do petisco, a porção do agrado deve ser diminuída.

- A mesma cautela precisa ser mantida para os produtos que têm vitaminas ou outros nutrientes. Os específicos para limpar os dentes e evitar tártaro devem ser dados um ao dia para cães pequenos (meio de manhã e meio à noite). Para os de grande porte pode ser apenas um por período.

- Verifique se o produto é de qualidade. Serviço de atendimento ao consumidor, e-mail ou site do fabricante impresso na embalagem é sinal de boa procedência. Se tiver dúvidas quanto à marca ou à dosagem ideal para seu pet, procure a orientação de um veterinário.

MEDO DE PASSEAR

Para tentar ajudar o cão a superar os temores o que você precisa fazer é dessensibilizá-lo. Ou seja, fazer com que ele perca o medo gradativamente e volte a se tornar confiante. Se ele estiver muito desconfiado para deixar por a coleira, ofereça algum petisco tentador enquanto você fala com uma voz tranquila. "Vamos passear (nome do cão), vamos".

Tente por uns 2 ou 3 dias e quando ele já estiver se sentindo confortável, é hora de levá-lo para a rua. Comece escolhendo horários que sejam bem calmos e saia sem pressa. Leve com você uns pestiquinhos, ou um brinquedo que ele goste muito, para que ele possa se sentir mais seguro.

Comece dando voltinhas bem curtas e só em locais que ele já conheça. Insista por mais 3 ou 4 dias e quando ele ficar mais confortável vá aumentando as distâncias.

Use sempre palavras encorajadoras e se ele empacar em algum ponto abaixe-se, chame-o em sua direção e dê um pequeno puxão na guia. Tenha paciência e tente fazer os passeios experiências agradáveis para vocês dois.