Confira o que aconteceu na primeira edição do Cova dos Leões

Eduardo "Camelo" e Rafael "Mão de Pedra" fizeram a luta principal na categoria peso médio (Até 77 Kg) da primeira edição do Cova dos Leões, que aconteceu neste sábado (5) na cidade de Benevides. O evento teve a chancela da FPMMA (Federação paraense de MMA).

Confira os resultados

Edianna "Mel Pitbull" venceu Alexia Queiroz por finalização aos 2:25 do 1 round

Sadrac Barbosa venceu Aurelio Andrade por finalização aos 1:30 do 1 round

Aida Rosário venceu Rayelly Chagas por nocaute técnico aos 2:00 do 1 round

Emerson Baianinho venceu Hugo de Souza por nocaute técnico aos 3:11 do 1 round

Muller Boyka venceu Luis Oliveira por nocaute aos 3:00 do 2 round

Pablo Moura venceu Lucas Martins por finalização aos 1:50 do 2 round

Ruan Hul venceu Luan Chagas por finalização no aos 3:14 do 2 round

Eduardo Camelo venceu Rafael Mão de Pedra por finalização aos 1:30 do 1 round

Emerson Baianinho é destaque no Cova dos Leões

O evento Cova dos Leões, que aconteceu no ultimo sábado em Benevides, teve como destaque uma das lendas do MMA paraense. Trata-se do atleta Emerson Baianinho, que lutou na categoria peso pena (Até 66 Kg) e venceu por nocaute no 3 round.

Floyd Mayweather e Logan Paul faturam mais de R$ 600 milhões

Embora a superluta de boxe entre Floyd Mayweather e Logan Paul tenha decepcionado uma parcela dos espectadores, os protagonistas do evento saíram felizes com as premiações. De acordo com a imprensa norte-americana, os lutadores desembolsaram cerca de US$ 120 milhões (aproximadamente R$ 604 milhões). Os combatentes trocaram forças por oito rounds e, pela regra anteriormente acordada, não houve vencedor.

Antonio Arroyo não esconde a frustração por luta cancelada no UFC Las Vegas 28

Frustrado após ver o seu duelo contra Tom Breese ser adiado faltando poucos minutos para o início, Antonio Arroyo não escondeu a decepção com o ocorrido. O lutador do peso médio (até 83,9kg) lamentou a situação e afirmou irá descansar e pensar em seu próximo passo na organização. A declaração foi dada através de seu ‘Instagram’.

“O trabalho foi feito, todos os sacrifícios foram feitos, e eu fiz de tudo para estar no melhor que podia para essa luta. Infelizmente, meu oponente desistiu dez minutos antes da luta. Vou deixar nas mãos dos deuses”, escreveu o paraense.

Sem esconder a frustração pelo ocorrido, Arroyo contou que o UFC já lhe ofereceu uma nova data para lutar, mas declarou que irá pensar com calma após voltar ao Brasil.

“Como vocês sabem, a minha luta caiu e eu fiquei chateado. É frustrante, porque sabia que estava em ótima forma, no auge. Eles me ofereceram para lutar no fim do mês, mas não sei. Da última vez, não foi como eu queria. Voltarei para o Brasil e vamos continuar lutando. É isso que fazemos, mas é frustrante com certeza. Espero dar uma boa performance para vocês em breve”, concluiu.

Jairzinho nocauteia Sakai no UFC Vegas 28

Na luta principal do UFC Las Vegas 28, Jairzinho Rozenstruik provou novamente ser um dos homens mais perigosos do peso-pesado (até 120,2kg). Adversário de Augusto Sakai, o surinamês teve paciência e soube administrar o bom momento do brasileiro nos minutos iniciais. Com um nocaute brutal no segundo final do primeiro round, o ‘gigante’ liquidou a fatura diante do paranaense.