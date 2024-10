Veja quem são as celebridades que estão em Belém e o que disseram sobre o Círio

Ao longo dos anos, o Círio de Nazaré vem atraindo cada vez mais famosos que buscam conhecer e viver a maior manifestação religiosa da América Latina. Neste ano, muitos usaram as redes sociais para descrever suas experiências na maior festa religiosa e cultural do país. Confira abaixo o que alguns famosos falaram sobre o Círio de 2024.

Thaynara OG

A influenciadora maranhense Thaynara OG, que acompanha o Círio pela primeira vez, relatou a emoção de acompanhar as procissões. Ela contou que veio agradecer a vida de sua mãe, que passou por um procedimento cirúrgico recentemente. “Acho que tudo que envolve cultura popular e tradição, conta a história de um povo, a gente tem que apostar e apoiar. Essas movimentações precisam ser vistas para que a gente possa alcançar e repassar para os mais jovens", declarou ela na noite do sábado (12), durante a Trasladação.

Nesta manhã (13), ela voltou a falar sobre a experiência. “Me emocionei no caminho vendo pessoas pagando suas promessas, renovando sua fé. E o mais lindo, ver gente ajudando também, pagando promessa junto“, disse Thay. “Ontem foi uma coisa muito forte, eu já sabia que ia ser emocionante mas me pegou de um jeito ainda mais especial”.

Luiz Lobianco

Quem também foi à Trasladação foi o ator e humorista Luiz Lobianco. Em sua declaração ao G1, ele destacou que "O brasileiro precisa conhecer essa festa, é uma energia que só se sente aqui, eu já tinha ouvido falar, mas dessa vez eu consegui vir. Vou guardar esse momento pro resto da minha vida!".

Paulo Vieira

Pela 4ª vez participando do Círio, Paulo Vieira acompanha a cerimônia na corda neste ano. Enquanto aguardava o atrelamento, o humorista e apresentador disse que veio “agradecer à graça alcançada no ano passado e pedir mais sempre”. “A gente agradece a metade da corta e a outra metade a gente pede”, declarou com bom humor.

Gretchen

Casada com um músico paraense, Esdras de Souza, já virou tradição para Gretchen acompanhar a cerimônia religiosa que homenageia a ‘Rainha da Amazônia’. Este ano, ela postou um vídeo onde aparece em meio aos fiéis na procissão realizada na noite de sábado (12). “MAIS UM ANO. Eu cumpri minha promessa na corda. E dessa vez também cumpri pelos meus filhos. E como sempre NAZINHA, a nossa mãezinha nos dá a graça que pedimos”, escreveu ela na publicação.

Dira Paes

Embaixadora da Varanda de Nazaré ao lado de Fafá de Belém, a atriz paraense Dira Paes falou sobre como está sendo poder apresentar de perto um pouco da cultura local para vários artistas que nunca tiveram contato com o estado.

"Aqui faz parte de um Brasil que poucas pessoas conhecem e a gente tem tanto a oferecer, temos tantas coisas novas que as pessoas descobrem. Eu sempre falo 'vão com calma porque é muita coisa linda para provar, sentir, visitar'. E eu sempre digo para procurar e conhecer outros artistas daqui da Amazônia", disse a atriz.

Dira também contou que, neste ano, está agradecendo pelo lançamento do filme ' Pasárgada', onde atuou como diretora pela primeira vez. "Eu estou agradecendo muito a Nossa Senhora de Nazaré pela chance de ter tido essa ousadia de dirigir um longa, ter conseguido chegar até aqui, realizado e culminar na estreia duas semanas antes do Círio de Nazaré", declarou.

Leona Cavalli

A atriz Leona Cavalli também marcou presença em Belém no Círio deste ano. A artista acompanhou a procissão fluvial dentro de um barco na manhã do último sábado (12). “Estar aqui em Belém hoje, na chegada do Círio de Nazaré pelas águas, em dia de Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças, é uma emoção indescritível. Só agradeço e desejo que essa luz proteja a todos nós”, relatou a atriz em perfil no Instagram.

Letícia Colin

Outra celebridade que acompanhou o Círio Fluvial, foi a atriz Letícia Colin. Em seu instagram, a estrela compartilhou registros onde aparece com uma toalha na cabeça para aliviar o calor enquanto seguia a procissão dentro de um barco. “Estilo é toalhinha gelada na cabeça”, disse a atriz na legenda da publicação.

Rafa Kalimann

Pelo segundo ano seguido, a atriz e influencer Rafa Kalimann veio a Belém acompanhar as festividades do Círio de Nazaré. Em declaração ao O Liberal, ela disse estar impressionada com a procissão e afirmou que todos precisam conhecer o Círio de Nazaré.

“As pessoas precisam vir aqui conhecer, eu passei esse ano tentando explicar para as pessoas o que é o Círio. Eu acho que vai além de uma questão religiosa, é espiritual, fé, amor, cultura, tá tudo envolvido", disse Kalimann.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)