Varanda de Nazaré: Fábio Porchat virá a Belém para o Círio

Durante uma live, na manhã desta segunda-feira (4), a cantora Fafá de Belém revelou o nome de mais um famoso que virá à capital paraense participar da “Varanda no Círio de Nazaré". Este ano, o projeto voltará a acontecer presencialmente.

Ao contar mais alguns detalhes sobre a programação da Varanda de Nazaré, Fafá confirmou a presença do apresentador Fábio Porchat. Além dele, outros famosos já foram anunciados como convidados este ano.

A lista com os nomes das celebridades que participarão está sendo divulgada aos poucos. Para o público que acompanha o projeto e aguarda pela festa maior celebração religiosa do mundo, o momento da divulgação é um dos mais esperados antes do Círio.