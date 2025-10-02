Capa Jornal Amazônia
Últimas réplicas da imagem do Círio são entregues pelo Grupo Liberal nesta sexta em Belém

Encerramento da campanha do Grupo Liberal distribui 35 imagens da “Nazinha Peregrina” e marca adesão acima do esperado

O Liberal
fonte

Ao todo, 400 imagens foram disponibilizadas durante a campanha. (Foto: Ivan Duarte/O Liberal))

A campanha de cuponagem do Círio promovida pelo Grupo Liberal será encerrada nesta sexta-feira (3) com a entrega das últimas 35 réplicas da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A ação superou as expectativas e reforçou a ligação do jornal com seus leitores na preparação para a maior manifestação religiosa do Brasil.

A distribuição das imagens ocorrerá por ordem de chegada, mediante retirada de senha na portaria. Com todo o estoque já reservado, a previsão é de que as últimas peças sejam entregues rapidamente, mantendo o ritmo registrado ao longo da semana.

Desde quarta-feira (1º), leitores que completaram a cartela com os selos publicados entre os dias 21 e 30 de setembro puderam adquirir a réplica da “Nazinha Peregrina” pelo valor de R$ 69,90. Para quem perdeu algum selo, foi disponibilizado um curinga que garantiu a chance de completar a cartela e participar da promoção.

Campanha distribuiu 400 imagens ao público

Ao todo, foram disponibilizadas 400 réplicas durante a campanha, que emocionou devotos e simbolizou a proximidade do Círio de Nazaré. A ação reforçou o papel do Grupo Liberal como veículo de informação e também como parte ativa da cultura e da fé do povo paraense.

“Estamos muito felizes com o sucesso da cuponagem do Círio. A adesão superou nossas expectativas e mostrou o quanto essa tradição conecta O Liberal ao público”, afirmou Samara Sousa, analista de Marketing do Grupo Liberal. “O sucesso da promoção reforça a proximidade do jornal junto aos nossos assinantes e consumidores, e o compromisso de valorizar nossa cultura nas páginas de O Liberal”, completou.

Círio de Nazaré é Patrimônio da Humanidade

Realizado anualmente no segundo domingo de outubro, o Círio de Nazaré reúne milhões de fiéis em Belém e é reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. A réplica entregue aos leitores representa não apenas um símbolo religioso, mas também um elo cultural, permitindo que a celebração esteja presente nos lares paraenses.

