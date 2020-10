Projeto ‘Arte Solidária do Círio de Nazaré’ arrecada fundos para ajudar crianças em tratamento

Transbordar a fé e despertar a solidariedade em um contexto de Círio atípico é a intenção do projeto “Arte Solidária do Círio de Nazaré”, idealizado pelas irmãs Rose Maiorana e Rosângela Maiorana e o artista plástico Marinaldo Santos. Por meio da confecção de camisas com a temática do Círio, o trio percebeu uma forma de transformar a dedicação à arte em uma forma de ajudar ao próximo em um momento tão delicado como a pandemia.

São três artes criadas pelo trio com temáticas do Círio de Nazaré com suas assinaturas que exprimem a devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Elas estão sendo vendidas pelo valor de R$ 50,00 e todo valor arrecadado, administrado pelo Instituto Criança Vida, será revertido para a compra de materiais de higiene, roupas, brinquedos e entre outros para as crianças com câncer em tratamento do Hospital Barros Barreto.

A confecção é limitada e quem tiver interesse pode comprar nos pontos dos Classificados do Shopping Pátio Belém, Boulevard, no Salão Júnior Fiel e Sede do Grupo Liberal, na Avenida Romulo Maiorana.

Rose Maiorana conta que o projeto foi idealizado durante às aulas plásticas ministradas por Marinaldo Santos, que ela frequentava junto com a irmã, Rosângela Maiorana.

"Sou devota de Nossa Senhora de Nazaré, sempre gostei de fazer ações. Estamos carente de solidariedade no mundo inteiro. Cada um deve fazer um pouquinho para ajudar na pandemia”, diz.

Para Rose, a camisa vai servir como lembrança de um Círio diferente em que as pessoas não puderam ir às ruas manifestar a sua fé, mas adquiri-la é ter a memória física de uma celebração tão importantes para os paraenses e ajudar quem mais necessita.

“As pessoas estão precisando de ajuda. Queremos que as pessoas vejam que existem formas de ajudar”, afirma.

Cada um utilizou uma inspiração para construir a arte do Círio. Rose disse que como admiradora de Andy Warhol buscou usar cores marcantes em sua pintura. Rosangela uniu a imagem de Nossa Senhora de Nazaré com a corda em seu manto. Marinaldo fez com a imagem da santa com um arco ao fundo.

Quem tiver interesse pelas camisas basta ir aos pontos de venda e adquirir. O número de peças é limitado.