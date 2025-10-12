Capa Jornal Amazônia
Família celebra 15 anos distribuindo água no Círio após conquista da casa própria

Emocionada, matriarca da família afirma que o gesto, que se repete todos os anos, é uma forma de agradecer pelas graças alcançadas

O Liberal

Em meio à multidão que marca presença no Círio de Nazaré, uma família se reúne para distribuir água aos romeiros. O gesto, que se repete há 15 anos, tem um motivo especial: agradecer pelas graças alcançadas por intercessão de Nossa Senhora, em especial pela realização do sonho da casa própria.

A matriarca da família, Sadia Maria Souza Lobato, de 68 anos, conta que a ideia de distribuir água surgiu por incentivo de um amigo. “A gente pediu pra Nossa Senhora, pra Nazinha. Nós não tínhamos casa, pedimos ajuda e ela nos ajudou bastante. Construímos a nossa casa, que hoje em dia tem três andares”, conta a devota, emocionada.

Desde então, a família tornou o gesto uma tradição. Neste ano, eles distribuíram mais de 4 mil copos de água aos romeiros.

“Construímos a nossa casa, que hoje em dia tem três andares. O pessoal fala: ‘olha, a mansão da Sadia’. Porque, com a ajuda dela, de Deus e de Nossa Senhora, a gente conseguiu. Minha filha passou no vestibular, este ano a gente teve muitas bênçãos. Meu amigo fez uma cirurgia e está bem, minha filha consegue ter a lojinha dela”, diz Sadia Lobato.

