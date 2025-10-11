Eloy Iglesias rechaça termo 'profana' para descrever Festa da Chiquita: 'É pagã!'

A Praça da República se transformou, mais uma vez, em palco de uma das celebrações mais emblemáticas da diversidade cultural paraense. Assim que a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré passou pela avenida Presidente Vargas, teve início oficialmente a Festa da Chiquita, evento que há décadas marca o calendário paralelo do Círio. Embora seja conhecida popularmente como uma festa “profana”, o coordenador do evento, Elói Iglesias, faz questão de afastar esse rótulo: “Isso não é uma festa profana. A gente não quer acabar com a religiosidade de ninguém. É uma festa pagã que agrega a todos, sendo do bem”, afirma.

A Chiquita, que este ano recebeu Daniela Mercury como uma das atrações e famosos como a atriz paraense Dira Paes, também terá a presença de autoridades, como a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. A festa é reconhecida como patrimônio cultural imaterial pelo Estado do Pará, tombada pelo Iphan e pela Unesco, e foi criada na década de 1970 pelo sociólogo Luís Bandeira. Desde 1990, Elói assumiu a coordenação e transformou a festa em um espaço de expressão e resistência da comunidade LGBTQIAPN+. “Sentimento de resistência, de luta, de visibilidade. Somos pessoas que temos todo direito à fé. Fé não tem nada a ver com religião, e religião não tem nada a ver com amor. Religião é ideologia”, diz Elói.

Assim que a imagem passou, todos os presentes na festa acompanharam em silêncio e depois iniciaram o festejo, que ano que vem completa 50 anos. “São cinquenta anos, para o ano vamos completar o jubileu da Festa da Chiquita, a primeira manifestação LGBTQIAPN+ a céu aberto do mundo, reconhecida pelo Iphan, pela Unesco, pelo Estado e pelo município”, ressalta o coordenador.

Grupo Carimbó Selvagem se apresentou logo após a passagem da imagem (Cristino Martins/O Liberal)

A festa mantém uma característica única: não há roteiro fixo ou ensaio prévio, é tudo no improviso da comunidade. “A gente não sabe o que vai acontecer, ninguém ensaia nada. Nós temos um som e um palco, e felizmente vamos receber a Daniela Mercury nessas condições, porque as pessoas querem visibilidade. Isso aqui é território, é o complexo Chiquita”, explica.

Aos 70 anos, Elói vive cada edição como um ato de celebração e liberdade. “Já estou com mais de 70 anos, vivo os últimos momentos do fim da melhor maneira possível”, conta. Neste ano, ele incorporou um alter ego inspirado em um personagem que criou para um filme infantil. “Fiz um cosplay de uma garça, que eu fiz a voz no filme, e tá um sucesso”, brinca.

A Chiquita também é um espaço de oração e desejo de paz. “A gente reza pela paz, porque a paz é legal. Geralmente quem sofre com guerra criada por velho doido são as crianças, as mulheres, a cultura, a cidade. Graças a Deus estamos voltando a respirar a paz e o amor, que é o respeito mútuo”, diz Elói.