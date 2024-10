Círio do RJ: fiéis homenageiam Nossa Senhora de Nazaré em Copacabana e na Tijuca

Moradores de bairros do Rio de Janeiro, também realizaram Círios para Nossa Senhora de Nazaré no último domingo (13/10). Em Copacabana, cerca de 1.500 fiéis foram às ruas, pela manhã, para a 40ª edição da romaria, com percurso de aproximadamente 2,5 quilômetros. A procissão atrai principalmente paraenses residentes na capital carioca.

A programação deste ano começou com a exposição da Berlinda, seguida pela apresentação do manto e a celebração da santa missa. Durante a procissão, os fiéis louvaram Nossa Senhora de Nazaré com orações e cânticos, relembrando as graças recebidas. Ao longo da romaria, os devotos carregavam flores, bandeirolas e imagens da santa.

A peregrinação da Paróquia São Paulo Apóstolo, que acolhe a festa por fazer parte da mesma ordem da Basílica de Nazaré, os Padres Barnabitas, teve início em 1984. A celebração foi trazida de Belém pelo Padre Miguelito, que havia servido em missão no Pará por muitos anos, quando percebeu que havia muitos paraenses que residiam no bairro.

A procissão passou a contar com a tradicional corda há 15 anos e, neste ano, ganhou mais um elemento simbólico: a berlinda. O diretor espiritual do evento, padre Fernando Miranda, explicou que a inclusão da berlinda só foi possível graças às doações dos fiéis. A campanha para arrecadação, que iniciou em 2023, incluiu rifas, divulgação na paróquia e doações de devotos, além da renda obtida com o tradicional café da manhã realizado aos domingos.

O padre Fernando diz que a romaria recebe mais devotos a cada ano e que ela significa uma forme de agradecer e expandir a devoção à santa. "Para nós, é uma forma de agradecimento e de expansão dessa devoção à Virgem Maria da Amazônia, que também se faz presente na vida de tantos povos que migraram para o Rio de Janeiro. É o momento de reunir e congregar toda a família religiosa em torno dessa grande festividade".

Muitas crianças também participaram (Reprodução Facebook Nossa Senhora de Nazaré)

TIJUCA

No bairro da Tijuca, a procissão também foi de na manhã, na Igreja dos Capuchinhos, na Rua Haddock Lobo. A saída foi por volta das 10h com fiéis na corda. A organização informou que esse Círio é realizado com a mensagem "Perseverar na Oração, com Maria, Mãe de Jesus". Com data marcada no segundo domingo de outubro, junto com o Círio de Nazaré de Belém do Pará.