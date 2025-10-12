Capa Jornal Amazônia
Círio 2025: veja fotos da homenagem para Nossa Senhora de Nazaré no Ver-O-Peso

A Grande Procissão para a Rainha da Amazônia ocorre nesse domingo, 12 de outubro

Lívia Ximenes
fonte

Cerca de 2 milhões de pessoas devem participar do cortejo do Círio 2025 (Igor Mota / O Liberal)

A Grande Procissão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré ocorre nesse domingo, 12 de outubro. O cortejo para a Rainha da Amazônia passou pelo Complexo do Ver-O-Peso e a Santa foi homenageada por devotos e fiéis. Confira fotos do momento.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

Homenagens no Ver-O-Peso para Nossa Senhora de Nazaré

