Círio 2025: Imagem de Nossa Senhora de Nazaré chega à Praça Santuário após 4h de procissão

Após mais de quatro horas de caminhada e fé pelas ruas de Belém, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou à Basílica Santuário por volta das 11h54 deste domingo (12/10), marcando o encerramento da grande procissão do Círio 2025. A caminhada começou às 7h29, com alguns minutos de atraso, quando a imagem foi colocada na berlinda em frente à Catedral da Sé.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

A chegada foi marcada por fortes aplausos, orações, lágrimas e agradecimentos de fiéis vindos de todo o Pará e de outras partes do Brasil. Estima-se que cerca de 2,5 a 3 milhões de pessoas participaram da romaria. Ao todo, a procissão deste ano durou 4 horas e 54 minutos.

VEJA MAIS

A tradicional procissão principal tem 3,6 km de extensão e é considerada o momento mais simbólico das festividades em honra à padroeira da Amazônia. Ao chegar na Basílica-Santuário, a celebração continua com a missa.

Veja fotos da chegada da imagem Nossa Senhora de Nazaré à Basílica - Carmem Helena Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal Carmem Helena/O Liberal

Ao longo do mês de outubro, Belém recebe 14 romarias oficiais, incluindo a Romaria Fluvial, a Trasladação, a Romaria das Crianças, a Moto Romaria e o Recírio, que encerra a programação no dia 27 de outubro.

Veja fotos da chegada da imagem Nossa Senhora de Nazaré à Basílica Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Ana Laura Carvalho / O Liberal Ana Laura Carvalho / O Liberal Igor Mota/ O Liberal Igor Mota/ O Liberal