Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Círio 2025: Imagem de Nossa Senhora de Nazaré chega à Praça Santuário após 4h de procissão

Berlinda percorreu 3,6 km entre a Catedral da Sé e a Basílica Santuário; multidão recebeu a padroeira com emoção e orações

Hannah Franco
fonte

Círio 2025 (Ana Laura/Especial para Oliberal)

Após mais de quatro horas de caminhada e fé pelas ruas de Belém, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou à Basílica Santuário por volta das 11h54 deste domingo (12/10), marcando o encerramento da grande procissão do Círio 2025. A caminhada começou às 7h29, com alguns minutos de atraso, quando a imagem foi colocada na berlinda em frente à Catedral da Sé.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

A chegada foi marcada por fortes aplausos, orações, lágrimas e agradecimentos de fiéis vindos de todo o Pará e de outras partes do Brasil. Estima-se que cerca de 2,5 a 3 milhões de pessoas participaram da romaria. Ao todo, a procissão deste ano durou 4 horas e 54 minutos.

VEJA MAIS

image Círio de Nazaré 2025: veja fotos da homenagem para Nossa Senhora de Nazaré no Ver-O-Peso
A Grande Procissão para a Rainha da Amazônia ocorre nesse domingo, 12 de outubro

image Círio de Nazaré 2025: confira os momentos mais inusitados capturados neste domingo (12)
A maior festa religiosa do Brasil reuniu alguns registros engraçados que chamaram a atenção dos devotos

A tradicional procissão principal tem 3,6 km de extensão e é considerada o momento mais simbólico das festividades em honra à padroeira da Amazônia. Ao chegar na Basílica-Santuário, a celebração continua com a missa.

Veja fotos da chegada da imagem Nossa Senhora de Nazaré à Basílica - Carmem Helena

Ao longo do mês de outubro, Belém recebe 14 romarias oficiais, incluindo a Romaria Fluvial, a Trasladação, a Romaria das Crianças, a Moto Romaria e o Recírio, que encerra a programação no dia 27 de outubro.

Veja fotos da chegada da imagem Nossa Senhora de Nazaré à Basílica

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

Basílica de Nazaré
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda