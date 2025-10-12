Círio 2025: confira os momentos mais inusitados capturados neste domingo (12)

Chegou o dia mais esperado pelos paraenses no mês de outubro e com ele vieram também algumas situações e momentos inusitados que chamaram a atenção dos fiéis ao longo das ruas da capital paraense. O Círio de Nazaré, considerado a maior festa religiosa do Brasil, está sendo realizado neste domingo (12) e sairá com procissão da Catedral Metropolitana de Belém com destino à Basílica Santuário de Nazaré.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

Por conter diversas expressões únicas sobre a devoção de cada romeiro, a principal romaria da quadra nazarena costuma reunir alguns registros que chegam até a tirar algumas risadas do público paraense. Entre os momentos mais inusitados capturados neste ano, estão: a venda de churrasquinho às 6 horas e o café da manhã sendo trocado por um delicioso pato no tucupi no meio da rua.

VEJA MAIS

Confira os momentos mais inusitados do Círio 2025

Venda de churrasquinho às 6 horas da manhã

Romeiros comprando churrasquinho em frente à Estação das Docas. (Foto: O Liberal)

Já imaginou poder comprar churrasquinho de gato às 6 horas da manhã? Pois é, esse tipo de venda só acontece em Belém do Pará. Minutos antes de iniciar a procissão do Círio de Nazaré, alguns romeiros foram fotografados comprando churrasco em uma banca que estava localizada em frente à Estação das Docas.

Pato no tucupi e cerveja no café da manhã

Fiéis trocaram o tradicional café da manhã por um pato no tucupi com cerveja. (Foto: O Liberal)

Ainda no cenário da culinária paraense, teve gente que se aventurou e resolveu trocar o tradicional café da manhã por um apetitoso pato no tucupi acompanhado de uma latinha de cerveja. A cena registrada na Avenida Boulevard Castilhos França surpreendeu os fiéis que transitavam pelo local por volta das 7 horas da manhã.

Romeiros descansando no meio da rua

Grupo de pessoas descansado no meio da rua, em frente ao Ver-o-Peso. (Foto: Gabriel Pires/ O Liberal)

Quando o cansaço bate, qualquer lugar parece perfeito para descansar, até no meio da rua. Nesta manhã, um grupo de pessoas foi visto pela equipe de O Liberal esperando sentados o início da procissão do Círio no meio de uma rua da capital.

À procura de um ângulo bom para as fotos

Mulher tentando pegar o melhor ângulo da foto no Círio 2025. (Foto: O Liberal)

Sabe aquele ditado popular que diz “Quem quer, dá um jeito?”, uma devota de Nossa Senhora foi vista em cima de uma estrutura que foi posicionada para dar água aos romeiros. Ela subiu no local apenas para tentar tirar a foto perfeita da multidão, que já aguardava a passagem do Círio 2025. Será que ela conseguiu?

Fila para ir ao banheiro de um boteco

Fiéis fazem fila para ir ao banheiro de um boteco. (Foto: O Liberal)

Os fiéis que participam regularmente da programação do evento devem saber o quanto é difícil encontrar um banheiro em um momento de sufoco. Às 6 horas da manhã, foi registrado o tamanho de uma fila de banheiro de um boteco, na cena não dá para identificar onde começa e nem onde termina a fileira de romeiros.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)