Círio 2025 começa atrasado ganha as ruas de Belém após missa na Catedral da Sé

O Círio de Nazaré número 233 teve início às 7h26 da manhã deste domingo (12), após a celebração da missa presidida por Dom Alberto Taveira, arcebispo emérito da Arquidiocese de Belém, na Catedral da Sé, no bairro da Cidade Velha. Logo após o encerramento da celebração, a berlinda com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré deixou a igreja e iniciou o percurso da maior procissão religiosa do mundo.

Milhares de romeiros se emocionaram ao acompanhar o início da caminhada, puxando a corda do Círio, símbolo da fé e da gratidão do povo paraense. O amor e a devoção se espalharam pelas ruas de Belém, transformando a manhã em um grande ato coletivo de fé e esperança.

Com cerca de 3,6 km de percurso, a romaria reuniu mais de 2 milhões de pessoas, que celebraram mais um Círio marcado por manifestações de amor, agradecimento e devoção à padroeira dos paraenses. O trajeto segue da Catedral da Sé até a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré.

Reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, a procissão é considerada uma das maiores expressões religiosas do planeta, misturando fé, emoção e tradição.

Entre os símbolos mais representativos da festividade estão os 14 carros dos milagres, a corda, a berlinda e a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que percorre as ruas acompanhada por milhões de devotos. A edição de 2025 reafirma o sentimento de fé e união do povo paraense, que ano após ano transforma Belém em um santuário a céu aberto em homenagem à Rainha da Amazônia.