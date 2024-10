Círio 2024: Alane Dias participa da Romaria Fluvial deste sábado (12): 'energia muito especial'

Alane Dias, ex-BBB 24 paraense, está na cidade de Belém para participar das romarias do Círio de Nazaré deste ano. A atriz e bailarina, de 24 anos, atualmente mora no Rio de Janeiro para fins profissionais, mas visita frequentemente a capital paraense, terra natal onde viveu até a fase adulta.

Em entrevista exclusiva ao O Liberal, Alane, que se encontrava em uma embarcação para o Círio Fluvial deste sábado (12), diz que o Círio de Nazaré é o momento mais aguardado por ela durante o ano.

"Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Ainda mais nesse ano que é de muita gratidão para mim. Eu começo a falar e já fico com vontade de chorar. É o momento mais esperado do ano inteiro para mim. E o Círio Fluvial tem uma energia muito especial, porque é a cara da Amazônia. Essa procissão em meio ao rio, os barcos enfeitados, as músicas. Eu acho que este ano o Círio este ano vai ter um gosto muito especial para mim, estou muito feliz de estar aqui, e Feliz Círio!", diz Alane.