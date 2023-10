Círio 2023: Jovem em cadeira de rodas é carregada até berlinda e emociona

Um momento de grande emoção marcou os devotos que acompanham a Procissão do Traslado, em Ananindeua, na tarde desta sexta-feira (06). Tudo ocorreu no conjunto Cidade Nova, enquanto a berlinda recebia a homenagem na Paróquia Nossa Senhora do Amparo. Uma jovem em uma cadeira de rodas foi carregada por cima do ‘mar de gente’ até próximo a berlinda, para receber a benção da Imagem Peregrina. Um vídeo mostra os detalhes desse momento.

Conforme as imagens, é possível ver quando Guardas de Nossa Senhora percebem a jovem tentando olhar a passagem da santa e, sensibilizados, se oferecem para carregar a mulher até a frente da berlinda. O momento causou lágrimas de alegria e emoção de quem estava ao redor observando tudo.