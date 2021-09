Carro da Saúde rende homenagem a Antônio Zaccaria e profissionais de saúde

Para marcar a relação da fé do povo paraense expressa no Círio de Nossa Senhora de Nazaré no contexto de dois anos da pandemia da covid-19 e homenagear os profissionais de saúde que atuam no atendimento da população neste período, a Diretoria da Festa de Nazaré, em sintonia com a Arquidiocese de Belém, lança nesta quinta-feira (30) um novo "Carro dos Milagres", o Carro da Saúde. Esse carro, no cenário da festa maior do Pará, todo ele alusivo ao enfrentamento do novo coronavírus, foi colocado em frente à Basílica Santuário de Nazaré, no centro de Belém, para que os devotos posso depositar donativos para atendimento de famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social a partir da crise sanitária e econômica. O Carro da Saúde traz uma imagem de Santo Antônio Maria Zaccaria junto aos profissionais de saúde.

Como explica o diretor-coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré, Albano Martins, o Círio de Nazaré, em suas procissões, é um conjunto construído ao longo dos anos. Nem todos os carros surgiram ao mesmo tempo, nem todas as homenagens, nem todos os itens que compõem esse grande conjunto religioso, cultural da festa maior do Estado do Pará. "Há fatos históricos que justificam alguma inclusão, alguma alteração, e, sem dúvida alguma, a pandemia do coronavírus é um fato histórico, o que justifica uma modificação no contexto das romarias, dos itens, na estrutura das procissões. E a inserção de um novo carro vem em razão disso, para marcar dois anos em que o Círio precisou ser diferente, em que o Círio não pôde ir às ruas, e nos quais nós vivemos uma angústia muito grande ligada exatamente à saúde", explana Albano Martins.

O Carro da Saúde, trazendo Santo Antônio Maria Zaccaria, médico, padre, santo e fundador da Ordem dos Clérigos Regulares de São Paulo, os Barnabitas, vem no intuito de agradecer e homenagear médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, as equipes de apoio, todos os profissionais que labutam nos hospitais, nos postos de saúde e que se dedicaram com tanto empenho no combate à pandemia, no tratamento dos doentes, como ressalta o coordenador da DFN. "Esse é o nosso modo de dizer muito obrigado", reitera Albano.

Com a inclusão desse veículo, a festa passa a ter agora 14 carros. Integram o conjunto de carros do Círio de Nazaré, além da Berlinda: Carro de Plácido, Barca da Guarda Mirim, Barca Nova, Cesto de Promessas, Barca com Velas, Barca Portuguesa, Barca com Remos, Carro Dom Fuas e Carro da Sagrada Família, o de quatro Carros dos Anjos, que são conduzidos pela Catequese da Basílica Santuário de Nazaré e o Carro da Saúde.

Descrição

Nas laterais do carro as gravuras com a seguinte frase: Antônio Maria Zaccaria médico, padre e santo. A imagem segura com a mão direita uma cruz, simbolizando a religiosidade do Círio, e na esquerda leva a Imagem branca de Maria de Nazaré, que ficou conhecida em 2020 como Nossa Senhora de Nazaré da Saúde, depois da distribuição pela DFN para cerca de 40 hospitais de Belém. Na representação, o santo abençoa os profissionais da saúde.

Santo Antônio Maria Zaccaria nasceu em Cremona (Itália) em 1502. Desde jovem, soube cultivar a sua missão batismal, atuando como catequista de crianças, jovens e adultos, indo ao encontro dos marginalizados de seu tempo. Formou-se em Medicina na Universidade Pádua, como médico, colocou seu conhecimento a serviço dos irmãos. Dedicou-se totalmente ao serviço dos pobres e abandonados, preocupando-se com sua saúde física e espiritual.

Antônio Maria vê-se chamado ao sacerdócio aos 26 anos. Inspirando-se em São Paulo Apóstolo, colocou suas forças e criatividade a serviço do Reino, dando a vida a uma nova forma de ação pastoral e de ser religioso e leigo na Igreja: fundou a Ordem dos Clérigos Regulares de São Paulo – Padres e Irmãos Barnabitas -, as Irmãs Angélicas de São Paulo e os Leigos de São Paulo, todos voltados para a reforma da Igreja. Morreu em Cremona dia 05 de julho de 1539 aos 37 anos.

O Círio 2021 é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém. Conta com patrocínio e apoio de instituições, entidades e empresas.