Auto do Círio 2025 une fé e crítica ecológica em cortejo que dialoga com a COP 30

O que o Auto do Círio disse ao mundo às vésperas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30)? Para a professora Inês Ribeiro, diretora geral do cortejo artístico, a resposta passa tanto pelo que a Amazônia precisa enterrar quanto pelo que pode oferecer. “Nós falamos sobre a crise climática a partir do funeral dos combustíveis fósseis”, resume. O espetáculo foi encenado na noite de ontem (sexta-feira, 10), com saída da praça do Carmo e chegada em frente ao Museu do Estado do Pará.

Com uma narrativa que entrelaça crítica ambiental e fé popular, o Auto deste ano propõe “fazer enterrar os combustíveis fósseis” por meio de símbolos e performances coletivas. Uma das alas foi a Corda da Dor, inspirada na corda do Círio, mas voltada ao clamor por milagres climáticos. Outra cena marcante foi a das carpideiras, interpretadas por mulheres que “choram por conta do clima, das consequências das questões climáticas com a nossa Amazônia”.

Vozes da floresta

A proposta também passou por iluminar o que a região tem de mais potente. “Além de criticar, nós damos foco da luz para o que tem de bom na Amazônia”, diz Inês. Entre os destaques do elenco estão Gaby Amarantos, Lia Sophia, Sonia Nascimento, Déia Palheta e o Coletivo Tamborimbó, além de representações de religiosidades afroindígenas, como a Casa de Oração Vó Maria Conga.

“As pessoas virão até a Amazônia [durante a COP] para também aprender com a gente — o modo de vida dos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, de quem mora na periferia, que tem uma criatividade imensa”, afirma. A ideia é valorizar a sabedoria dos povos da floresta como um legado essencial em tempos de crise.

Palco das mulheres

O Auto do Círio também segue ampliando o protagonismo feminino. Este ano, pela primeira vez, mulheres estarão à frente de toda a equipe técnica do cortejo — som, luz, palco e produção executiva — sob coordenação de Natasha Leite, do Teatro Universitário Cláudio Barradas. O avanço ocorre um ano depois de a direção também ser composta, pela primeira vez, integralmente por mulheres.

“São mulheres que cuidam da administração do palco”, destaca Inês. Ela mesma assina a direção geral e artística do espetáculo. “Elas coordenam, são protagonistas, levam nas costas, no peito, no pé, nas mãos. Isso é legal porque isso liga também com o feminino que é Maria”, reflete.

Três gritos de fé

Entre os artistas-devotos que compõem o cortejo, a professora Vera Ribeiro, 61, participa desde 1994 (um ano após a criação do projeto de extensão) e completa 30 anos de caminhada em 2025. Neste ano, ela assumiu o papel de um anjo da luz. “É pra Nossa Senhora nos iluminar, pra a gente fazer uma grande apresentação”, diz.

A presença de Vera também marca dois momentos-chave do Auto: é ela quem entoa, com força e emoção, o grito coletivo de “Viva Nossa Senhora de Nazaré” diante do altar montado na chegada e também em frente à Igreja da Sé. “Na apoteose, quando o manto vai subindo com o balão, é a coisa mais linda”, afirma.

A cada edição, ela transforma a arte em agradecimento. “É a forma que eu tenho de mostrar a minha fé, a minha devoção. Eu acredito no poder de Maria, de Ela ajudar, curar, bem dizer a todos. Por isso eu me considero uma artista-devota de Nossa Senhora”, conclui.