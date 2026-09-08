Inscrições para os 'Carros dos Anjos' do Círio 2026 estão abertas; saiba como fazer

Estão abertas as inscrições para crianças que desejam participar dos Carros dos Anjos durante o Círio de Nazaré 2026. O cadastro começou no dia 31 de agosto e pode ser feito até 25 de setembro, ou enquanto houver vagas, no Centro Social de Nazaré, em Belém. O atendimento ocorre das 9h às 12h.

Podem participar crianças de 3 a 10 anos. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar cópias da certidão de nascimento da criança, do RG dos pais ou responsáveis que acompanharão o menor, além de comprovante de residência e dois números de telefone atualizados para contato.

Ao todo, são quatro Carros dos Anjos entre os 13 carros que fazem parte do Círio. Cada um tem capacidade para cerca de 50 crianças, totalizando 200 vagas. Os pequenos devotos devem estar devidamente identificados com um crachá emitido pela organização.

Durante o percurso da procissão, voluntários ficam responsáveis pelos cuidados com as crianças, com distribuição de água e lanche, além da realização dos demais cuidados necessários ao longo do trajeto.

Concentração

A concentração das crianças para o Círio será às 6h do domingo, 11 de outubro, na avenida Presidente Vargas, em frente ao Banco do Brasil. As crianças devem comparecer caracterizadas como anjos.

Para outras informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (91) 98829-3113, com Fátima Lameira, coordenadora dos Carros dos Anjos.

História

O Grupo do Carro dos Anjos da Paróquia de Nazaré foi criado em 1972 para auxiliar os pagadores de promessas que levavam crianças vestidas de anjos nos carros do Círio. A iniciativa surgiu devido ao grande número de problemas registrados na época, como crianças que se perdiam ou se machucavam durante o percurso.

Atualmente, cerca de 300 voluntários participam do trabalho de cuidado e evangelização dos pequenos devotos durante a procissão.

Serviço: Carros dos Anjos / Círio 2026

Público : crianças de 3 a 10 anos

: crianças de 3 a 10 anos Prazo : até 25 de setembro (ou até o limite de 200 vagas)

: até 25 de setembro (ou até o limite de 200 vagas) Local : Centro Social de Nazaré

: Centro Social de Nazaré Horário : 9h às 12h

: 9h às 12h Documentos : cópias do RG (pais), certidão (criança), comprovante de residência e dois contatos

: cópias do RG (pais), certidão (criança), comprovante de residência e dois contatos Atenção: uso obrigatório de roupa de anjo no dia da romaria