Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita comunidades de Barcarena neste domingo (20)

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estará em Barcarena, no nordeste do Pará, neste domingo (20). A programação começa pela manhã e inclui passagens por seis igrejas e comunidades do município, além de uma motocarreata que encerra a visita, à noite, com destino ao Santuário Diocesano Nossa Senhora de Nazaré.

A primeira parada será às 11h, na Igreja Matriz de São Tomé, no Laranjal. Ao longo do dia, a Imagem Peregrina seguirá para comunidades como Vila, Pioneiro e Vila do Conde, além de passar pelo Trevo do Peteca.

“Barcarena tem uma relação muito forte com a devoção a Nossa Senhora de Nazaré, e organizar essa visita é sempre um momento de muita alegria para nossa equipe. Preparamos uma programação que passa por diferentes comunidades do município, para que o maior número possível de fiéis possa receber a Imagem”, afirma João Paulo Mendes, responsável pela agenda de visitas da Santa.

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Confira a programação em Barcarena

11h — Igreja Matriz de São Tomé — Laranjal

— Igreja Matriz de São Tomé — Laranjal 13h — Igreja de São Francisco Xavier — Vila

— Igreja de São Francisco Xavier — Vila 14h — Igreja de Nossa Senhora de Fátima — Pioneiro

— Igreja de Nossa Senhora de Fátima — Pioneiro 14h30 — Igreja de Jesus Misericordioso

— Igreja de Jesus Misericordioso 15h — Trevo do Peteca

— Trevo do Peteca 16h — Igreja de São João Batista — Vila do Conde

— Igreja de São João Batista — Vila do Conde 18h — Motocarreata até o Santuário Diocesano Nossa Senhora de Nazaré — Barcarena

Imagem Peregrina já fez 720 visitas em 2026

A passagem por Barcarena ocorre em meio a um ano de intensa agenda da Imagem Peregrina. Entre 1º de janeiro e 19 de setembro, foram realizadas 720 visitas, número 54,2% superior ao registrado no mesmo período de 2025, quando foram contabilizadas 467.

O volume também representa alta de 100,6% em relação à média histórica de 359 visitas registrada nos dois anos anteriores. Nesse período, as rotas percorridas pela Imagem somaram mais de 37,9 mil quilômetros pelo Pará e por outros estados e territórios.

Pará concentra maior número de visitas

O Pará concentra a maior parte da agenda, com 595 visitas em 2026. Belém aparece na liderança, com 360, seguida por Ananindeua, com 49, e Capitão Poço, com 38.

A Imagem Peregrina também passou por municípios como Rurópolis, Santarém, Tailândia, Itaituba, Marituba, São João de Pirabas, Viseu, Capanema, Quatipuru, Castanhal e Bragança.

Fora do Pará, a agenda incluiu visitas a São Paulo, Rio de Janeiro, Guiana Francesa, Pernambuco e Mato Grosso.

Círio de Nazaré 2026

A programação da Imagem Peregrina integra a preparação para o Círio de Nazaré 2026, realizado pela Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré e Diretoria da Festa de Nazaré.

A festividade é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade e conta com apoio e patrocínio de instituições públicas e empresas.