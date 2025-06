Casal se prepara para renovar os votos de união no Dia dos Namorados

Uma linda história de amor. Sim, uma linda história de amor digna de roteiro de nova, série ou de um livro. Essa história está sendo produzida há 40 anos com sonhos, desafios, paixão, respeito e muito carinho entre o casal. Ela começa no dia em que o cantor Reginald Rossi se apresentou pela primeira vez em Castanhal, em 1985.

VEJA MAIS

Maria Welma Lima dos Reis, 60 anos, dona de casa e Edilson Vanderlei dos Reis, 59 anos, mecânico de bicicleta se conheciam, mas não eram amigos e foi no show que se falaram pela primeira vez.

“Eu vi ela andando pelo salão, esticando a cabeça para conseguir ver o Reginaldo. Foi então que eu chamei ela para subir na cadeira que estava do meu lado. Depois disso dançamos a noite toda. A Maria já era amiga da minha irmã e eu sempre via as duas juntas, mas não éramos amigos”, contou seu Edilson.

Dias depois começou o namoro e sabem quem teve a iniciativa?

“Foi ela quem me pediu em namoro. Ela foi lá em casa falar comigo”, contou seu Edilson. No período de seis meses ficamos noivos e nos casamos contrariando o pai dela. Como eu era um simples mecânico de bicicleta o pai achava que eu não iria conseguir dar uma vida para ela, mas eu provei que o mecânico conseguiria sim”, contou.

O casamento aconteceu na igreja católica, e anos depois, eles oficializaram a união no cartório, com muito amor e dedicação. Juntos, tiveram duas filhas e quatro netas, e ainda fizeram uma cerimônia especial em São Paulo, na congregação Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em 1997, para celebrar o amor que já era forte e verdadeiro.

“Fomos para São Paulo só para essa cerimônia. Já estávamos congregando nessa igreja e foi algo para selar de vez o que já tínhamos. Foi muito emocionante”, recordou dona Maria Welma.

Renovo

Agora, para celebrar esses 40 anos de união, o casal preparou uma surpresa emocionante: seu Edilson pediu sua amada em casamento mais uma vez. A cerimônia será no Dia dos Namorados, com direito a vestido de noiva, bênção do bispo e a presença de 200 convidados.

“Estou muito feliz e ansiosa. Vai ser uma festa linda”, disse a noiva.

O noivo conta que a renovação dos votos é uma forma de mostrar aos parentes, vizinhos e amigos a importância do casamento, do amor e respeito a Deus.

“Somos muito felizes. Vivemos o matrimônio da forma como manda Deus. Eu ajudo muitas pessoas em seus relacionamentos e a oficializar a união. Então somos exemplos e queremos que todos vejam que é possível sim ter um casamento feliz até o fim”, enfatizou o noivo.

Outro motivo da renovação dos votos foi o problema cardíaco que a esposa passou há dois anos.

“Eu prometi a ela e a Deus que assim que ela ficasse boa iriamos nos casar de novo. É também uma celebração da vida dela. Dois anos depois ela já está totalmente recuperada”, acrescentou o noivo.

Parceria

A forma como o casal se trata pode ser um dos segredos da história de amor. Seu Edilson a trata com muito carinho e a mima de todas as formas, principalmente após a doença cardíaca.

“Ela não faz nada. Ela acorda todos os dias com o café da manhã servido na cama, almoço sou eu que faço, limpo a casa e a ajudo a ajudo a tomas banho e a se vestir. Faço tudo para ela ficar bem”, disse

Dona Maria Welma diz penas: “Ele é o cara”.

Rotina

A rotina do casal aos finais de semana é agitada. Passeios a praias, compras na capital paraense e muita dança.

“Nossa paixão é a dança. Somos os chamados pés de valsa. Saímos sempre para jantar e dançar. Não tem coisa melhor, além de viajar”, finalizou o noivo.