Paolla Oliveira sai no trio do Cordão do Bola Preta

Paolla Oliveira divulgou na manhã deste sábado (10), nas redes sociais, a participação no tradicional bloco Cordão do Bola Preta, no Rio de Janeiro (RJ). A artista tradicionalmente sai no bloco. Paolla aproveitou para pular muito e também tirou fotos e fez vídeos com os foliões do bloco.

A organização comemora neste ano o 105º desfile. No Instagram, a atriz mostrou os preparativos para a folia e publicou um vídeo sendo ovacionada pelos fãs.

Nas redes sociais, Paolla mostrou os bastidores da preparação e a agitação do bloco tracional. "Gente, oficialmente final de semana do Carnaval e eu to como? Já sem voz, isso mesmo, assim tudo bem, já já estou boa. Desde as seis horas da manhã, porque hoje estou já no fulejo, me arrumando. Hoje é o dia Cordão do Bola Preta que tanto amo, e já estou com essa sensação maravilhosa de comemorar com eles esses 105 anos do cordão", declarou

“Por aqui já é tradição curtir a folia com o @cordaodabolapretaoficial! Amo! Parabéns pelo 105º desfile”, escreveu a atriz na legenda da publicação.