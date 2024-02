Carnaval 2024: Foliões se preparam para o cortejo do tradicional Rabo do Peru, em Icoaraci

O tradicional bloco Rabo do Peru, que sai às quartas-feiras de cinzas, no distrito de Icoaraci, em Belém, já está com os foliões pelas ruas da Vila Sorriso. Esse ano, o bloco completa 29 anos e traz como tema "Cop 30".

A artista visual Raquel Santiago, 31, participa do bloco pelo segundo ano e diz que não pretende mais faltar. "Eu adoro esse bloco e quero sempre participar". A jovem colocou a fantasia e se jogou na folia.

A avenida Quinze de Agosto, onde o trio elétrico do bloco faz o percurso, está cheia de foliões que se divertem com as mais variadas e criativas fantasias de carnaval e com um poúblico de todas as idades.

O bancário Victor Hugo decidiu se fantasiar de Zé Gotinha no carnaval este ano (Foto: Amanda Martins/ O Liberal)

Fantasiado de Zé Gotinha, Victor Hugo, 29, decidiu se vestir do icônico personagem das campanhas de vacinação do país por achar que ele estava sumido nas últimas reviravoltas do país e tinha que voltar. "O Bloco do Peru é um bloco tradicional e muito divertido e achei o mais divertido do carnaval da cidade esse ano. Eu acho que o Zé Gotinha precisava de uma folga, vir um pouco pro rock, descansar e beber uma cervejinha", comenta o bancário.

VEJA MAIS

O fundador do bloco, Marcus Moraes, também conhecido como "Marquinhos do Peru", conta que o tema desse ano faz uma analogia entre o aniversário do "Rabo do Peru", que completa 29 anos em 2024, com o a Conferência das Partes, a COP. "Para você ver a nossa cartada, veio até o sheik em cima do peru, para demonstrar que não é só Azerbaijão que vai fazer a COP, nós também já estamos fazendo a prévia. O enredo faz essa analogia: COP-29 no Azerbaijão, longe do nosso torrão. Quando eu fizer 30, a minha suscinta Belém receberá a COP-30", recita ele.

Ele conta que é sempre uma emoção colocar o bloco nas ruas, mesmo após quase três décadas de tradição. "Todo tempo é inovação e a gente tem que vivenciar cada segundo de nossas vidas, porque o amanhã a Deus pertence. E nós somos da cultura, pela cultura e para a cultura", afirma Marcos.

O tradicional festejo conta, ainda, com atrações regionais, como: banda Portal do Arrocha; Gabizinha do Arrocha; Luiz Lima, Grazi Duarte, Moneira do Arrocha e banda Mizerê.