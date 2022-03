Youtuber Klebim é preso por fazer rifas ilegais de 'carrões' nas redes sociais

O youtuber Kleber Rodrigues de Moraes, o Klebim do canal Estilo Dub, foi preso na manhã desta segunda-feira (21) pela Polícia Civil do Distrito Federal. O influencer é acusado de integrar uma associação criminosa interestadual voltada à prática de jogo de azar e lavagem de dinheiro. Além dele, outras três pessoas foram presas. As informações são do G1 Nacional e do UOL.

"Klebim", é dono de uma frota milionária de carros de luxo. Presente em diversas redes sociais, Kleber soma mais de 4 milhões de seguidores, entre perfis pessoais e do site "Estilo Dub", que atualmente está fora do ar. Nas redes sociais, era comum ver o influencer ostentando uma vida de luxo ao lado de carrões rebaixados.

Os mandados são de prisão temporária, por cinco dias. Os demais presos são: Pedro Henrique Barroso de Neiva, de 37 anos; Vinícius Couto Farago, de 30 anos e Alex Bruno da Silva Vale, de 28 anos.

Segundo as investigações, o grupo atuava desde o ano passado com o sorteio de veículos em rifas, e lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada e "laranjas". Em dois anos, os suspeitos faturaram R$ 20 milhões, de acordo com a polícia.

Em nota, o advogado José Sousa de Lima, que representa os alvos da operação desta segunda, disse que a "prisão é completamente arbitrária, desproporcional e ilegal. Fruto de uma pirotecnia para criar constrangimentos e fatos midiáticos. Confiamos que o Poder Judiciário corrigirá essa arbitrariedade revogando imediatamente essa prisão".

Foram cumpridos oito mandados de busca em Águas Claras, Guará e Samambaia, no Distrito Federal. Os investigadores apreenderam nove veículos de luxo, entre eles uma Lamborghini e uma Ferrari. Os carros estão avaliados em R$ 3 milhões cada um.

Batizada de "Huracán", a operação indicou, durante as investigações, a associação criminosa era liderada por youtubers, que promoviam rifas de veículos em redes sociais. A prática é proibida pelo governo federal, por ser considerada exploração de jogos de azar. Os valores arrecadados seguiam para as contas de empresas de fachada e eram utilizadas para aquisição de novos veículos, registrados em nome de "testas de ferro".