Vovô do TikToker sofre acidente e está na UTI

Nelson Miolaro, o vovô TikToker, foi hospitalizado e seu estado de saúde é extremamente delicado. Ele ficou conhecido na internet por dublar vídeos ao lado da esposa, Nair Donadelli, no TikTok e no Instagram. Com informações do Metrópoles.

O idoso, aos 90 anos, sofreu uma queda no banheiro de casa na última quinta-feira (8) e precisou passar por uma cirurgia. De acordo com publicação divulgada nesta quarta (14), correu tudo bem no procedimento, no entanto, nos últimos dias ele apresentou uma complicação nos rins, que ficaram sobrecarregados por conta de anestesia e medicamentos.

“Por mais que o quadro pareça irreversível, sempre a uma luz e um fio de esperança. Vamos confiar em Deus, orar e pedir por ele”, pedem os familiares dos idosos, que acumulam mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais.

Vovôs TikTokers

Nair e Nelson vivem em São Bernardo do Campo (SP) e são casados há 67 anos. Ao todo, são mais de sete décadas de companheirismo. Juntos, o casal construiu uma família com três filhos, cinco netos e um bisneto.

A iniciativa de criar os vídeos que se tornariam virais partiu de uma das netas, Nayara Alexia, que logo teve a ideia comprada pelo irmão Rennan Donadelli. A primeira gravação foi em junho do ano passado, em uma data mais que especial: o aniversário de 90 anos de Nelson.

“Fizeram aqueles vídeos ‘de brincadeira’. Depois foi filmando, colocando na internet e aquilo foi aumentando cada vez mais. E agora tá nesse mundo todo”, conta Nair.

A vovó contou que ela e Nelson levam entre 10 e 15 minutos para finalizarem as cenas. “As falas têm que dar certinho, né? Na nossa idade, é um pouco difícil, mas a gente vai fazendo e dá tudo certo”, explica, se referindo às famosas dublagens com o marido.