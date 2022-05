Violência obstétrica: o que é e como denunciar?

Violência obstétrica é um termo utilizado para definir diversas práticas desrespeitosas e criminosas contra gestantes e parturientes antes, durante ou após o parto.

Veja o que é considerado violência obstétrica e como denunciar caso você seja vítima ou conheça alguém que sofreu violência no parto.

Tratar a gestante ou parturiente de forma agressiva, não empática, grosseira, zombeteira, ou de qualquer outra forma que a faça se sentir mal pelo tratamento recebido;

Fazer graça ou recriminar a parturiente por qualquer comportamento como gritar, chorar, ter medo, vergonha ou dúvidas;

Fazer graça ou recriminar a mulher por qualquer característica ou ato físico como, por exemplo, obesidade, pelos, estrias, evacuação e outros;

Não ouvir as queixas e dúvidas da mulher internada e em trabalho de parto;

Tratar a mulher de forma inferior, dando-lhe comandos e nomes infantilizados e diminutivos, tratando-a como incapaz;

Fazer a gestante ou parturiente acreditar que precisa de uma cesariana quando esta não se faz necessária, utilizando de riscos imaginários ou hipotéticos não comprovados e sem a devida explicação dos riscos que alcançam ela e o bebê;

Recusar atendimento de parto, haja vista este ser uma emergência médica;

Promover a transferência da internação da gestante ou parturiente sem a análise e a confirmação prévia de haver vaga e garantia de atendimento, bem como tempo suficiente para que esta chegue ao local;

Impedir que a mulher seja acompanhada por alguém de sua preferência durante todo o trabalho de parto;

Impedir a mulher de se comunicar com o "mundo exterior", tirando-lhe a liberdade de telefonar, fazer uso de aparelho celular, caminhar até a sala de espera, conversar com familiares e com seu acompanhante;

Submeter a mulher a procedimentos dolorosos, desnecessários ou humilhantes, como lavagem intestinal, raspagem de pelos pubianos, posição ginecológica com portas abertas, exame de toque por mais de um profissional;

Deixar de aplicar anestesia na parturiente quando esta assim o requerer;

Proceder a episiotomia quando esta não é realmente imprescindível;

Manter algemadas as detentas em trabalho de parto;

Fazer qualquer procedimento sem, previamente, pedir permissão ou explicar, com palavras simples, a necessidade do que está sendo oferecido ou recomendado;

Após o trabalho de parto, demorar injustificadamente para acomodar a mulher no quarto;

Submeter a mulher e/ou bebê a procedimentos feitos exclusivamente para treinar estudantes;

Submeter o bebê saudável a aspiração de rotina, injeções ou procedimentos na primeira hora de vida, sem que antes tenha sido colocado em contato pele a pele com a mãe e de ter tido a chance de mamar;

Retirar da mulher, depois do parto, o direito de ter o bebê ao seu lado no Alojamento Conjunto e de amamentar em livre demanda, salvo se um deles, ou ambos necessitarem de cuidados especiais;

Não informar a mulher, com mais de 25 (vinte e cinco) anos ou com mais de 2 (dois) filhos sobre seu direito à realização de ligadura nas trompas gratuitamente nos hospitais públicos e conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS);

Tratar o pai do bebê como visita e obstar seu livre acesso para acompanhar a parturiente e o bebê a qualquer hora do dia.



Como denunciar?

Diversos órgãos apuram casos de violência obstétrica. As denúncias podem ser feitas na própria instituição de saúde, hospital, clínica ou maternidade na qual a vítima foi atendida. Também é possível fazer a denúncia por meio do 180 ou disque 136 ou para 08007019656 da Agência Nacional de Saúde Suplementar para reclamar sobre o atendimento do plano de saúde.

A vítima também pode acionar o Conselho Regional de Medicina ou o Conselho Regional de Enfermagem e até a Defensoria Pública ou Advogado particular em caso de ação judicial de reparação por danos morais e/ou materiais.

Em casos de crimes como lesão corporal ou homicídio, por exemplo, a vítima deve procurar a polícia ou o Ministério Público.