VÍDEO: Sucuri de 8 metros aparece em via e assusta motorista

Imagem feita por um homem, mostra que uma motorista ficou prestes a ser atacado por uma sucuri de nada menos que 8 metros de comprimento, que atravessava uma rodovia em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

O vídeo mostra o réptil às margens da via, momento em que o condutor do veículo passa a jogar terra para que ela saia de perto.

Vídeo: Sucuri de 8 metros fica prestes a dar bote em motorista pic.twitter.com/1DCoEB8GPC — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 7, 2020

Ademir dos Santos Domingues contou que não pensou no perigo de um possível ‘bote’ porque ficou mais preocupado com o atropelamento da cobra gigante. Ele conta que, inicialmente, ficou há cerca de 3 metros e depois aproximou-se ainda mais para fazer o registro: “Na hora nem lembrei que podia me dá um bote. Ela estava quieta e apenas notava que estava sendo observada”, relembra. Minutos depois, a sucuri fugiu pela mata.