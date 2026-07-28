VÍDEO: influenciador é internado após espremer espinha no rosto

Willian Silva, conhecido como "Ken de CG", contou que o inchaço atingiu o olho e afirmou ter sido alertado sobre possíveis complicações graves

O influenciador Willian Silva, conhecido nas redes sociais como "Ken de CG", foi internado após desenvolver uma infecção no rosto causada por uma espinha na região do bigode. O caso, compartilhado pelo próprio criador de conteúdo no último sábado (25), chamou a atenção ao servir de alerta sobre os riscos de manipular espinhas, pelos encravados e outras lesões faciais.

Segundo Willian, o problema começou depois que ele espremeu uma espinha provocada por um pelo inflamado. Em pouco tempo, o local inchou e a infecção se espalhou pela face, alcançando um dos olhos, o que exigiu atendimento hospitalar e internação.

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Em um vídeo publicado nas redes sociais, o influenciador contou que os médicos o alertaram para possíveis complicações caso a infecção avançasse. "Eu quase fui de arrasta porque espremi uma espinha", afirmou.

Ele também relatou ter sido informado sobre o risco de a infecção atingir a corrente sanguínea e provocar consequências graves.

Confira o relato em vídeo do influenciador:

Willian aproveitou a repercussão do caso para conscientizar os seguidores sobre os cuidados com a chamada "zona de perigo" do rosto, área que compreende a região entre o nariz, o lábio superior e a testa.

Segundo ele, qualquer sinal de infecção ou aumento do inchaço deve ser avaliado por um profissional de saúde.