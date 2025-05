VÍDEO: gato idoso salva companheira de ataque de cachorro e história viraliza na web

Um ato de bravura protagonizado por um gato viralizou na web. Câmeras de segurança de uma academia em Araçatuba, no interior de São Paulo, registraram o momento em que um gato chamado Taurinho enfrentou um cachorro para salvar sua companheira felina, Docinho, de um ataque. O vídeo foi divulgado pelo perfil do estabelecimento no Instagram e já ultrapassa 7 milhões de visualizações.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o cachorro ataca Docinho, chegando a abocanhar a gata. Em seguida, Taurinho aparece repentinamente ao abrir sozinho a porta de vidro da academia e parte para cima do cão. A intervenção rápida do felino surpreende: ele enfrenta o animal maior e o faz recuar, evitando o pior.

De acordo com a publicação feita pela academia, Docinho sofreu ferimentos pelo corpo e precisou ser internada, mas está se recuperando bem. Apesar da aparência destemida, Taurinho é um gato idoso e, segundo relatos, já não tem mais dentes. "Falaram que ele foi com ‘unhas e dentes’, mas ele é um gatinho idoso. Há quase dois meses, teve que fazer uma limpeza e não sobrou nenhum dente. Ele é banguelo, então foi só com as unhas", contou a proprietária da academia, por meio dos Stories no Instagram.

Taurinho e Docinho vivem nas proximidades da academia e são muito queridos pelos funcionários e frequentadores, que ajudam a alimentá-los e cuidam deles no dia a dia.