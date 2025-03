Vídeo de Mestre Fafá apresentando a Bateria da Grande Rio ao juri repercute após vice-campeonato

Um vídeo onde Fabrício Machado, o Mestre Fafá, aparece apresentando e descrevendo a bateria da Grande Rio para os jurados durante o desfile na Marquês de Sapucaí viralizou nas redes sociais.

A gravação, feita na madrugada da última quarta-feira (05), mostra o mestre de bateria no comando dos ritmistas da escola de Duque de Caxias que conquistou o segundo lugar no Carnaval do Rio de Janeiro em 2025, ficando atrás apenas da Beija-Flor, que levou o título por uma diferença mínima de um décimo no quesito Bateria.

No vídeo, é possível ver que ele apresenta o que viria a seguir: o batuque de tambores de carimbó juntamente com a bateria da Escola de samba. Isto não teria agradado os jurados, o que foi decisivo para a derrota da escola.

TRISTEZA

Na noite da última quarta-feira (05), após a apuração dos desfiles do Grupo Especial, Mestre Fafá usou o X (antigo Twitter) para pedir desculpas pelo resultado e lamentou a perda do título. Em uma mensagem, escreveu: "Desculpa, Caxias".

Nos comentários de sua postagem sobre o resultado, Fabrício recebeu mensagens de apoio de seguidores e integrantes da comunidade. Muitos destacaram seu talento e dedicação, reforçando que o desempenho da bateria não deveria ser responsabilizado pelo resultado. Além disso, elogiaram o desfile emocionante da escola e a garra da comunidade ao defender o enredo.

"Nós te amamos! Por favor, não fique triste", comentou um internauta. "Você é gênio, é um músico de excelência", "foi impecável" e "estamos orgulhosos por tudo de tão lindo que vocês apresentaram na Sapucaí", escreveram os seguidores.