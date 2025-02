VÍDEO: Criança destrói cartela de ovos em poucos minutos enquanto mãe se distrai

Uma mãe no Rio de Janeiro teve uma surpresa ao flagrar sua filha segurando uma caneca cheia de ovos quebrados e coberta pela bagunça. O episódio aconteceu em poucos minutos, enquanto a mulher se afastou para atender o portão.

Ela contou que havia acabado de comprar a cartela de ovos e, ao retornar, encontrou a criança no meio do estrago. O momento inesperado gerou risadas e reforçou como pequenos descuidos podem resultar em travessuras rápidas dos filhos.

Apesar do desperdício, a situação rendeu boas risadas e virou uma lembrança curiosa da infância da menina. A mãe compartilhou o registro do momento com amigos e familiares, ressaltando que basta um instante de distração para as crianças encontrarem novas formas de aprontar.