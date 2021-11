VÍDEO: Aos gritos, casal quebra guichês no Aeroporto Internacional após mudança de voo

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um casal de passageiros quebrando guichês e gritando com funcionários, na noite da última segunda-feira (1), no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, após uma mudança de voo. As informações são do G1 São Paulo.

No registro, é possível ver o homem e uma mulher aos gritos pedindo um hotel por causa do atraso. No auge do estresse, o senhor pega um pedestal e joga contra a proteção do guichê. Veja:

“Se esse menino adoecer por acontecer alguma coisa com ele, eu juro que eu mato. Coloca meu filho em um hotel”, diz a mulher para um dos funcionários aos gritos. De acordo com as testemunhas, o casal viajava com uma criança pequena mesmo estando na pandemia ainda.

Explicações

Segundo a companhia aérea Gol, responsável pelo voo com destino ao aeroporto de Confins, o avião precisou voltar por causa das condições meteorológicas do município mineiro.

“A Companhia ressalta que ofereceu o suporte necessário a todos os clientes e acomodou os passageiros para seguir viagem em voos programados para esta terça-feira”, disse um trecho da nota.