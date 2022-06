Veja quais são os 12 estados do Brasil com casos suspeitos de varíola dos macacos sendo investigados

Nesta quarta-feira (29), o Brasil chegou a 21 casos confirmados de varíola dos macacos, com a confirmação do diagnóstico positivo de uma pessoa que reside em Londres, mas estava em viagem pelo Rio de Janeiro. Porém, de acordo com o Ministério da Saúde, outros 23 casos estão em investigação no país. As informações são da agência Brasil.

VEJA MAIS

Os estados com casos suspeitos de varíola dos macacos são:

Ceará Rio Grande do Sul Paraná Santa Catarina Espírito Santo Acre Rio Grande do Norte Minas Gerais Goiás Mato Grosso do Sul Rio de Janeiro Distrito Federal

Dos 21 casos confirmados, 14 foram em São Paulo, 5 no Rio de Janeiro e 2 no Rio Grande do Sul.