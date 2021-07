Veja o que explica o Amazonas ter o primeiro dia sem mortes por covid-19

Depois de mais de um ano, o Amazonas ficou um dia sem registro de morte por covid, nessa terça-feira (6). Essa marca vem após uma sequência trágica, iniciada em 31 de março de 2020. As informações foram divulgadas pelo G1 Amazonas.

Para o presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Renato Kfouri, um dia livre de mortes por covid no Amazonas é resultado do maior número de pessoas vacinadas. Ele ressalta que o Estado é um dos que mais avançaram no processo de imunização.

"É impacto da vacinação. Na medida em que nós vamos avançando na vacinação, e o Amazonas é um dos Estados que mais avançaram. É possível comemorar esse tipo de fato. Você vai desviando a faixa etária da doença para públicos ainda não-vacinados, ou seja, mais jovens com risco menores de morrer, e com isso a tendência de hospitalizações e mortes tende a cair."

Porém, para a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, apesar de reconhecer o avanço da vacinação como ferramenta de prevenção à covid-19, ainda é precoce relacionar a imunização ao dado de um dia sem morte. Mas o órgão não informou o que pode ter colaborado para a diminuição de mortes pela doença.

Primeira dose avança

No Amazonas, segundo dados Consórcio de Veículos de Imprensa, 37,22% da população do Estado receberam a primeira dose, o que representa 1.565.933 de pessoas, e outros 13,7% desse grupo receberam a segunda dose, ou seja, 576.572 pessoas. O Amazonas aparece só em sexto lugar no ranking de estados que mais imunizaram.

No quadro nacional de imunização integral, Mato Grosso do Sul lidera o ranking, com 23,38% da população, segundo o consórcio de veículos de imprensa. O Rio Grande do Sul aparece em segundo lugar: 17,61% da população gaúcha está totalmente imunizada. Em seguida, estão Espírito Santo (15,36%), São Paulo (14,44%) e Pará (14%).

Infectologistas temem que a falta de obediências às normas sanitárias, como o uso correto de máscaras, o que vem acontecendo no Amazonas, não permita sustentar a manutenção desse cenário com pouca ou nenhuma morte.