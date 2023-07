Vale Gás: benefício volta a ser pago em agosto; veja o calendário

O pagamento do Auxílio Gás dos Brasileiros, popularmente conhecido como Vale Gás, voltará a ser distribuído neste mês de agosto. O benefício será pago para mais de cinco milhões de famílias entre os dias 18 e 31 de agosto.

Recebem o Vale Gás as famílias inscritas no CadÚnico que têm renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa. O pagamento do benefício é bimestral e não foi feito em julho. Em junho, a parcela do Vale Gás foi de R$109.

Calendário do Vale Gás em agosto

Os pagamentos do Vale Gás serão feitos nos dez últimos dias úteis de agosto. O depósito do benefício é feito no mesmo dia em que o Bolsa Família. Veja as datas:

NIS final 1: 18/08;

NIS final 2: 21/08;

NIS final 3: 22/08;

NIS final 4: 23/08;

NIS final 5: 24/08;

NIS final 6: 25/08;

NIS final 7: 28/08;

NIS final 8: 29/08;

NIS final 9: 30/08;

NIS final 0: 31/08.

Como se inscrever e receber o Vale Gás?

O pagamento do Vale Gás é realizado de forma automática para as famílias que cumprem os requisitos necessários para o recebimento do benefício e que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com cadastro atualizado nos últimos dois anos.

Vale lembrar que o pagamento segue uma ordem de prioridade, onde mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgência receberão primeiro. Outros critérios são adotados para a priorização, como: registro atualizado, menor renda por pessoa, maior quantidade de pessoas e outros.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)